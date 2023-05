Ciudad de México.- Cuando Martha Edith Zimbrón ganó su reincorporación a la Policía Auxiliar, su agresor la privó de su libertad y la obligó a firmar su baja.

Los hechos ocurrieron el 22 de noviembre, tras siete años de lucha y luego de haber ganado una sentencia que aseguraba su reincorporación a la institución.

"Me destrozaron la vida y a él hasta le dieron un premio", expresó mientras recorría todas las copias de su proceso legal.

Hasta el 2016, Martha denunció el acoso sexual por parte de un compañero ante Miguel Zaragoza Estrada, su jefe y mando policial, quien la cambió de sector y comenzó a cobrarle cuotas para mantener su horario y lugar seguro.

Al principio, la extorsión por turno era de 350 pesos, que debía depositar a un número de cuenta, pero después la suma creció y tenía que entregar el dinero en efectivo.

Cada quincena consta de entre 7 y 8 turnos, pero cuando su superior le exigió cuatro turnos por quincena, esto superó su capacidad de pago y decidió presentar una denuncia, lo que provocó que la separarán de la corporación.

"Ya no me alcanzaba para la escuela de mis hijos, ni para su alimento, ni para sus pasajes. A través del tiempo fui grabando, no me dejaban firmar mi quincena", dijo.

La denuncia por extorsión agravada arrojó irregularidades en las cuentas de Lidia, asistente de Zaragoza, y su posterior despido.

Tras continuar con su proceso, la mujer ganó su reinstalación al Sector 76, en la Colonia Guerrero.

El 22 de noviembre del 2022, al ingresar al sector le retiraron su celular y la encerraron en un cubículo.

"Entra Miguel Zaragoza Estrada y me dice que yo sé lo que hice y que tengo que darme de baja voluntaria y le dije que no, que me hiciera lo que tenían que hacerme. Una señorita se acercó y me dijo 'por el bien tuyo y de tu familia, date de baja voluntaria'", relató.

Sin embargo, la baja no procedió. Ella empezó a recibir amenazas de números desconocidos.

El 17 de febrero, por fin fue restituida al mismo sector y asignada a un comercio en Santa María la Ribera.

Hoy la mujer aún está pendiente del pago que le adeuda la Policía por todos los años que no laboró por el despido injustificado.

Y aunque ha buscado el apoyo de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y diálogo con Omar García Harfuch, Jefe de la Policía, no ha sido atendida.