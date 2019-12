Me dijo Trump que no quería pelear: AMLO

Ciudad de México.- Al celebrar el acuerdo por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que esto se logró por la buena relación que hay entre él y el Presidente estadounidense Donald Trump, lo cual ha beneficiado a los dos países.

"Todos apostaban a que como soy de esta tierra, que como soy del trópico, que iba yo a pelearme con Donald Trump. Hasta él mismo me lo dijo: 'estaban apostando a que nos íbamos a pelear, pero yo no me quiero pelear con usted', me dijo. 'Pues yo tampoco' (le dije), y para que haya pleitos se necesitan dos y nos hemos entendido y esto ha sido bueno, conveniente para Estados Unidos y para nuestro gran País", sostuvo.

"Nos hemos entendido porque ha habido respeto mutuo", añadió en un mitin ante cientos de pobladores de este Municipio, adonde llegó para supervisar el Programa Sembrando Vida.

López Obrador resaltó los beneficios de la renegociación del tratado comercial, conseguido originalmente por Carlos Salinas de Gortari.

"Esto va a significar la llegada de inversión extranjera y la creación de muchos empleos y bien pagados en beneficio del pueblo de México", afirmó.

En este Municipio, López Obrador recordó que ahí era originaria su primera esposa, Rocío Beltrán, quien, sostuvo, educó muy bien a sus hijos.

"Mi finada esposa, Rocío, que me ayudó mucho de distintas maneras, en los momentos más difíciles, estuvo conmigo, pero sólo quiero destacar ahora que me ayudó en la formación de nuestros hijos porque yo andaba en la lucha y quien se hizo cargo de formarlos fue ella y me los dejó bien formados.

"Por eso ahora no batallo, porque no es fácil para ellos su situación, están acechados, vigilados, tienen que actuar con rectitud, pero no les cuesta trabajo porque la mamá los formó de esa manera y eso me ayuda mucho", dijo.