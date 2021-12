Me dio gusto constatar decadencia de Vargas Llosa: AMLO

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que le dio gusto constatar la "decadencia" del escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien lamentó el avance de la izquierda en América Latina (AL) tras el triunfo de Gabriel Boric en Chile.

El comentario se dio luego que el peruano ofreció un discurso en Estados Unidos considerado por el titular del Ejecutivo como uno de 'derrota', pues algunos países de América Latina optaron por una ideología de izquierda.

El tabasqueño explicó en conferencia que el discurso tuvo lugar en un entorno en el que se encontraban todos los que tienen un pensamiento conservador.

"Él da un discurso explicando lo que estaba sucediendo en América Latina, pero es un discurso que no aporta nada, de lugares comunes, y es un discurso de derrota, sin opciones, sin alternativa, incluso desde sus posturas... es nada más lamentar que América Latina ha sido tomada por la izquierda.

"Ya era la hora de dormir y me lo encontré en la red y lo puse, y como estaba en volumen me dice Beatriz: '¿cómo vas a escuchar eso?'. No no, espérame y dormí re bien", expuso el Mandatario federal.

López Obrador comentó que en otros tiempos un planteamiento así era esperanzador, incluso desde la concepción de derecha.

Añadió que, desde la perspectiva del escritor, se trata de una crisis mundial lo que sucedía en Chile, previo a las elecciones presidenciales donde resultó ganador Gabriel Boric, un político de ideología izquierdista.

"Entonces hablamos que es una crisis mundial, todavía no sucedía lo de Chile, que él decía que iba a ser lamentable que en Chile ganara Boric, pero si analizan es uno de los ideólogos más famosos del conservadurismo en América Latina.

"Ya lo habían nombrado de la Academia de Lenguas de Francia y por estas posturas... perdió la imaginación y el talento, ya le estaban retirando el reconocimiento", finalizó el Presidente.