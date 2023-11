Me dolió perder escaño en Michoacán, dice Marko Cortés

Tomada de X / Marko Cortés se reunió con diputados locales del PAN en Guanajuato

Ciudad de México.- Marko Cortés, líder nacional del PAN, salió en defensa del cuestionado reparto de escaños con el PRI, del que salió ganón el tricolor.

Reunido en esta capital con los diputados locales del blanquiazul, reconoció que le dolió mucho perder el escaño de su natal Michoacán, aunque aclaró que ese acuerdo permitió salvar la alianza con el PRD .

"Nos decían por ahí: 'negociaron mal...'", introdujo ante casi 200 diputados.

"La vez pasada, hace seis años, ni llevamos la Ciudad de México la candidata era Alejandra Barrales ni llevamos al Senado en primera fórmula, pero hoy llevamos la CDMX (con el candidato Santiago Taboada), y hoy llevamos la senaduría número 1 del Estado de México con Enrique Vargas", reviró.

"Vamos a llevar al Senado Jalisco, aunque la vez pasada se la dimos a MC; vamos a llevar otro estado grandote, Veracruz. Tuvimos que ceder algunos espacios. ¿Saben cuál me dolió? Michoacán. Sí me dolió mucho, pero no íbamos a cerrar la coalición con el PRD".

Cortés dijo que también le dolió haber cedido al PRI la primera fórmula en Yucatán con el exgobernador Rolando Zapata, pero hizo saber que este priista ayudará en esa entidad a Xóchitl Gálvez

El michoacano destapó al exgobernador Miguel Márquez como la primera fórmula del PAN para el Senado en Guanajuato, bastión panista

Tras pedir a sus correligionarios que no dejen sola a Gálvez, el dirigente contrastó la figura de la abanderada opositora a la Presidencia con la del todavía gobernador Samuel García, el candidato del Movimiento Ciudadano.

"Xóchitl es honesta y eso le duele al Gobierno. Ella no tiene una empresa facturera como tiene el niño naranja", sostuvo.