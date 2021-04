Me echaron tanta tierra que me levantaron: Salgado

Reforma

Ciudad de México.- Horas antes de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determine si le regresa la candidatura a la Gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio afirmó que tanta tierra sobre él le ha dado más fama.

Ante decenas de morenistas que han llegado al plantón afuera de la sede del INE, el senador con licencia insistió en que si el fallo es en su contra nuevamente impugnará ante el Tribunal electoral.

"Me echaron tanta tierra que nos levantaron más. Estaba en 20 puntos, y ahorita a más de 50, por la tierra que nos echaron, sigan echando tierra. Me preguntan si no estoy en desventaja, y les digo: '¿No ven que la campaña me la están haciendo? Acá salimos hasta cinco veces diario en los medios de comunicación'", dijo.

"¿Cuál va hacer nuestra reacción si no nos dan la razón?", cuestionó Salgado a sus seguidores.

"Los agarramos a madrazos", le gritaron algunos.

"¡Tranquilos! ¡Tranquilos! Tenemos muchas vías. El INE tiene la oportunidad de reivindicarse hoy, y no es presión, es una expresión, no es violencia, no, es un derecho", agregó el aspirante tras insistir en que no se van a salir de la vía pacífica.

"¿Alguien le tiene confianza al INE?", preguntó, por lo que sus seguidores le respondieron con un "no" al unísono.

Colocan pantallas

La dirigencia nacional de Morena instaló en el mitin una mega pantalla para que los morenistas vean la sesión del Consejo General, programada para después de las 18:00 horas.

El dirigente nacional del partido, Mario Delgado, afirmó que es para que todos vean qué consejeros traicionan a la democracia.

En la pantalla se transmitió un fragmento de la defensa que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera, en la que pide una sanción, pero no el retiro de su candidatura.