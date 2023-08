Me están infraccionando mucho, se queja AMLO

Óscar Mireles / Agencia Reforma / El presidente en conferencia de prensa

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a las autoridades electorales de aplicarle muchas sanciones, con motivo de sus expresiones públicas.

En conferencia, el político tabasqueño fue cuestionado sobre la necesidad de que los aspirantes al 2024 den a conocer el monto que han gastado en publicidad y propaganda.

El mandatario se negó a opinar.

"No, no me corresponde a mí eso, eso es del INE y del Tribunal Electoral, y no sé si por mencionarlo me vaya a ir mal, ya no los quiero tocar con nada, me están infraccionando mucho, ya no quieren que hable de nada", se quejó.

El jefe del Ejecutivo pidió a los medios de comunicación que no le pregunten sobre temas electorales.

"Ya no me estén preguntando ustedes de esas cosas", planteó.

Sin embargo, el presidente advirtió que, cuando se trate de casos de corrupción, no piensa quedarse callado.

"De corrupción, sí, ¿eh?, aunque me cepillen. Pero si no me preguntan, mejor", agregó.

Desde el 13 de julio, la Comisión de Quejas del INE ordenó al presidente abstenerse de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales, en especial respecto de aspirantes a algún cargo o fuerzas políticas, ya sea de forma positiva o negativa.

Reportan 'avances' en localización de mexicana en Alemania

Sin precisar en qué consisten, López Obrador dijo que hay avances para localizar a la estudiante María Fernanda Sánchez Castañeda, desaparecida en Berlín, Alemania.

"Lo cierto es que están ayudando las autoridades de Alemania. Me lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores, y hay una situación allí especial que no quiero dar a conocer por razones de prudencia, que tienen que ver con la secrecía de este caso. Se está avanzando mucho en este caso, no están ayudando mucho, se tienen información de personas cercanas de la joven desaparecida ya se está avanzando mucho en la investigación y se está buscando. Aprovecho esto para decirle a los familiares", declaró.

"Porque me dijo Alicia (Bárcena) que no había necesidad de que yo hablara con el presidente de Alemania porque ya lo están haciendo, nos están ayudando en todo y se está avanzando mucho, sólo que haga falta, hoy mismo o mañana, le hablaría al presidente, pero si nos están ayudando, es lo que me dice Alicia. La Embajada no está está dedicada a esto completamente", agregó.

La estudiante desapareció el pasado 22 de julio, cuando dejó su apartamento en Büchnerweg. Desde entonces, la comunidad mexicana y latina se han organizado para dar con su paradero.

María Fernanda realiza estudios de maestría en la Universidad de Europa, pero fue vista por última vez en Adlershof, un barrio al suroriente de la capital de Alemania.

"Maff" o "Marifer", como es conocida entre sus más allegados, es originaria del Estado de México, pero cursó sus estudios en el Tec de Monterrey en Querétaro, donde se graduó de la licenciatura en Comunicación y Medios Digitales.