‘Me faltó nada para caer’

/ Rescatistas en el sitio donde colapsó la estructura de un tramo elevado del metro de la Línea 12, que provocó el desplome de dos vagones del tren

Ciudad de México.- “Faltó nada para caer, estuve a nada, gracias a Dios quedé colgando”, narró Itzel García, quien viajaba en el convoy que se desplomó en la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México la noche del lunes.

Ella se encontraba en el vagón anterior al que colapsó, accidente que causó la muerte de 25 personas, mientras que otras 79 resultaron heridas.

Entre lágrimas y visiblemente consternada, Itzel, de 18 años, contó que todo sucedió muy rápido y los servicios de emergencia le dieron prioridad a sacar los cuerpos que estaban en el vagón que había caído, mientras ellos tuvieron que esperar varias horas para que les dieran atención médica.

“Fue algo horrible, uno viene tranquilo de su casa o de su trabajo, vengo de trabajar nueve horas, nueve horas de estar parada, y lo que quiero es llegar a casa. Que no le den atención a las líneas del Metro es algo horrible. ¿Por qué tenemos que llegar a este grado para que las autoridades vengan?”, reclamó.

Itzel narró que minutos después de las 10 de la noche, a unos cuantos metros de llegar a la estación Los Olivos, sólo escuchó un estruendo y después vino la confusión. Se dio cuenta de que el vagón estaba colgando y debajo de ella veía los fierros retorcidos y cuerpos que habían caído al vacío.

“Me faltó así para quedarme ahí. Los que pudimos salir lo hicimos como pudimos, escuchábamos a la gente gritar y aquí estoy, tratando de esperar a que me puedan trasladar para revisarme. Tengo golpes, es más de la una de la mañana, la señal se fue, todo el mundo empezó a marcar”, refirió ayer.

A diferencia de Itzel, y con una fuerte contusión en el cuello y espalda, Monserrat, de 26 años, sí viajaba en el vagón que se desplomó luego de que una de las trabes (comúnmente conocidas como ballenas) que sostiene el paso elevado de las vías del Metro no soportó el peso y se vino abajo.

“Yo venía hasta atrás cuando sonó muy fuerte, todo se oscureció, se fue la luz y todos nos venimos encima de todos. Yo me fui encima de la gente, afortunadamente sí pude salir. Había mucha gente gritando, gente pidiendo auxilio, todo fue muy feo”, contó.

Sentada en una de las banquetas, Monserrat esperaba ser atendida por un dolor en la costilla que le impedía moverse y al mismo tiempo trataba de comunicarse con sus familiares, pues coincidió en que la mala señal no ayudaba. A altas horas de la madrugada fue atendida por personal médico.

Mientras sobrevivientes de la tragedia como Itzel y Monserrat relatan cómo se vivió el momento del colapso, Gisela Rioja Castro buscaba desesperada a su esposo Miguel Ángel Espinosa Flores, de 42 años, quien no contestaba llamadas en su celular y era la hora en que siempre regresaba a casa luego de trabajar.

“Estaba trabajando, es la ruta que él usa siempre. Vivo en la alcaldía Tláhuac, en la colonia Ojo de Agua Tlaltenco. Me acerqué con las autoridades y me dicen que me espere, en las listas no está su nombre ni en Locatel, no me han informado y estoy preocupada, pido que me ayuden por favor”, urgió la mujer.

El saldo del accidente fue de 25 personas que perdieron la vida, entre ellas hay menores de edad. Cuatro murieron en el interior de los vagones y 20 más en los vehículos que transitaban por el lugar. De las personas lesionadas, seis eran reportadas anoche como graves.