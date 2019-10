Me gustaría una Corte más sigilosa: Monreal

Ciudad de México.- El senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, consideró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe asumir un talante más prudente y juicioso.

Luego de las apariciones del Ministro presidente Arturo Zaldívar -una en Canal 11 y otra para comparecer ante la prensa-, el parlamentario zacatecano reconoció que no le gusta que los jueces litiguen en los medios de información.

"Yo conozco al Ministro Zaldívar hace tiempo y es un hombre honesto, es un hombre respetable. Yo soy de los clásicos de la política y me gustaría ver una Corte más sigilosa, prudente, juiciosa. Quizás a mí no me gusta que los jueces litiguen en los medios. Tienen derecho a defenderse y tienen derecho a expresar lo que a sus intereses y a los intereses de su institución corresponde", dijo en rueda de prensa.

Monreal explicó que, en todo caso, a él no le extrañaba que el Ministro se dejara ver en los medios.

"A mí no me extraña: en la 4T todo es posible. Hay libertad, no hay control de nada, hay equilibrio, hay autonomía de los poderes, no se le llama la atención a nadie y el Ministro Zaldívar tiene todo el derecho a opinar. Entonces, no me parece mal, está bien", dijo.

El legislador adelantó que la próxima semana se reunirá con "todo el sistema de justicia" para preparar un gran acuerdo político orientado a transformar al Poder judicial.

"¿Se puede hacer una reforma sin el Poder Judicial? Sí. ¿Se puede hacer una reforma profunda con el Poder Judicial? También, en donde caminemos todos juntos para darle una sacudida al Poder Judicial. Y les adelanto que sí va a ser posible. Ya he conversado con todos los actores y pronto nos vamos a reunir y va a haber resultados concretos. Por eso no quiero dejar a lo casuístico a un tema de autocontrol o de castigo, algún acto de corrupción del Poder Judicial. No, eso no.

"Está bien que se haga (el combate interno a la corrupción) pero es un tema más de reforma estructural en el Poder Judicial. Y, de modificación normativa al interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, del Tribunal, de la Fiscalía. Es una reforma de gran calado. O sea, es un sueño mío no de ahora, no estoy hablando de una coyuntura. Hace un año que presentaba las reformas se escandalizaba todo mundo. Tengo más de diez reformas presentadas que no se han tocado y que ya no quise que se tocara, hasta en tanto nos reuniéramos con este esquema de reforma integral de justicia. Y lo vamos a hacer", prometió.