'Me hinqué para que me entregaran el cuerpo': papá del niño Leo

Quintana Roo.- “Estamos devastados, eso no fue un accidente, fue un error del parque de no cerrar un conducto de agua”.

Miguel Ángel Luna Calvo, padre de Leo, menor de 13 años que perdiera la vida en una atracción del Parque Xcaret, en Quintana Roo, el pasado 27 de marzo, narró la tragedia por la que pasó la familia, la cual calificó como dantesca.

Manifestó que tras la muerte de Leonardo estuvo seis horas en la Fiscalía de Quintana Roo rogando por que le entregaran el cuerpo de su hijo.

Durante seis horas estuve rogándole a la abogada y literalmente yo me hinqué y lloré con ella, usted es mama, ayúdeme a llevarme a mi hijo por favor”.

En la Fiscalía le dijeron que para obtener lo anterior era muy sencillo, tenía que firmar la promesa de perdón al parque Xcaret. “La firmé porque yo quería a mi hijo”.

El especialista en cardiología y destacado médico del estado de Durango dijo que él también estuvo a punto de morir, presenta un esguince en el cuello, cervicales, en las manos y en una pierna.

El diagnostico de la defunción fue por ahogamiento, pero los propietarios del parque Xcaret querían que la cambiara, a lo que él se negó.

"Fue una negligencia del parque, me dijeron los trabajadores que esa rejilla había estado desde octubre, que ya habían pasado muchos accidentes, no como éste, la gente no alzó la voz porque el parque es muy poderoso, fue algo muy dramático”.

“Fue dantesco, cuando se acabó el recorrido en el río salado yo me salgo a ver a mis hijos y no veo a Leo”; por lo que al ir a buscarlo se da cuenta que hay como una aspiración, metió los dos pies y lo chupó a él también.

Cuando lo encontró, lo sacó, le dio respiración de boca a boca, reanimación en el pecho, llegaron paramédicos, una ambulancia, sin equipo para atender la emergencia.

Al hospital que llevaron a Leo no había un médico especialista, él se ofreció a darle la atención y no se lo permitieron.

Después de tantas trabas para trasladar a su hijo a otro hospital y brindarle la atención para que salvara su vida, inclusive contratando a una ambulancia aérea, le informan que su hijo fallece, “tengo la sensación de que no querían que lo sacara de Quintana Roo”.

Destacó que firmo el perdón porque le prometió a su esposa llevar de regreso a su hijo Leo a Durango.

Luna Calvo recordó que viajaron a Quintana Roo porque en el mes de enero les dio covid a la familia: “fue una especie de premio, no fue frívolo el viaje”. Para poder viajar se hicieron pruebas donde resultó que tenían anticuerpos y que no podían contagiarse del virus, ni contagiar.