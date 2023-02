Me llena de orgullo que Piña no se levantara: AMLO

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo orgulloso de que Norma Piña, presidenta de la SCJN, no se levantara a su llegada a la ceremonia por el 106 aniversario de la Constitución, pues eso demuestra división de poderes.

"Ayer, me dio mucho gusto (que no se levantara) porque se notó, yo creo que porque estaba cansada o no quiso pararse la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero me dio gusto, muchísimo gusto, porque eso no se veía antes.

"Los ministros de la Corte eran empleados del Presidente, en la formalidad se hablaba de la división, el equilibrio de los Poderes, pero en la realidad el poder de los Poderes era el Ejecutivo. ¿Cuándo se había visto que se quedara sentado el presidente de la Corte en un evento así?", comentó López Obrador.

Ayer, a unas horas de que la Ministra Piña pidiera que verdaderamente se respete la independencia del Poder Judicial, el Vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas lanzó un reclamo a través de su cuenta de Twitter.

Aunado al mensaje, éste adjuntó una fotografía en la que se aprecia que la Ministra presidenta permaneció sentada cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al escenario del Teatro de la República, en Querétaro.

"En el acto del 106 aniversario de la Constitución mexicana fuimos testigos de la vitalidad de nuestras instituciones con un debate de ideas entre los representantes de los tres poderes de la Unión", escribió Ramírez Cuevas.

"Resulta desafortunado que no todos respetaron el protocolo de la ceremonia".

Aunque la titular del Poder Judicial no se puso de pie, como lo hicieron el resto de los presentes, finalmente lo hizo durante los honores al Presidente de la República cuando fue entonado el Himno Nacional.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que le llena de orgullo el comportamiento de la Ministra Piña, ya que eso significa que el País atraviesa un periodo de cambio.

"Eso me llena de orgullo porque significa que estamos llevando a cabo cambios, es una transformación, ya no es el Presidente el que le da órdenes a Ministros, y también es un desmentido cuando se habla de una dictadura, una tiranía"; expresó.

'Oposición pide diálogo, pero quiere moches'

Por otra parte, el Presidente López Obrador dijo que respeta el llamado al diálogo de la Oposición, pero que no entablará conversación con sus miembros porque sólo buscan regresar a los moches.

"Yo pienso que tiene que haber respeto, pero no somos iguales. Hay quienes apoyaron y siguen apoyando un modelo que beneficia sólo a las minorías, por eso existe un bloque conservador que tiene su influencia relativa, pero hacen valer sus derechos en el Congreso y lo mismo en el Poder Judicial.

"A veces cuando dicen queremos diálogo, nosotros decimos no. No es que no respetemos, es que el diálogo que ellos quieren busca prebendas, es regresar a los moches", explicó.

El titular del Ejecutivo federal mencionó que sólo buscaría dialogar con la Oposición si no hay corrupción de por medio.

"Por eso ahora pues ya no es así, diálogo sí, pero sin corrupción. Vamos a negociar, pero qué vamos a negociar... ¿Impunidad? ¿Que se siga entregando presupuesto a particulares? ¿Que siga habiendo tráfico de influencias? Es como los medios, si hay un buen contrato de publicidad, ¿aplaudir, quemar incienso?", agregó.