¡Me lleva la corriente, te lo juro! Graban otro accidente en parque de Xcaret

Tomada de video

Ciudad de México.- Una usuaria de las redes sociales publicó un video de una mala experiencia que tuvo durante enero en el parque acuático Xenses de Xcaret, sitio en el que días pasados se accidentó y falleció un niño de 13 años.

En su cuenta de Twitter, la usuaria Clarissa publicó un video en el que se observa el momento en el que su pareja estuvo a punto de ser succionada en un área conocida como “Lodorama”.

“¡Clarissa, wey, me lleva la corriente! ¡Clarissa te lo juro, Clarissa!”, son los gritos que se escuchan en la grabación.

En su cuenta de Twitter, la joven explicó que “en enero de este año, viaje a Playa del Carmen y me hospede en el hotel Xcaret junto con mi pareja y visitamos Xenses. Estabamos en la atracción de lodorama, yo iba en el carril derecho y él en el izquierdo. Llevamos una go pro e ibamos grabando todo, casi final del recorrido mi pareja me grito, que una corriente lo estaba "jalando" yo lo tome a relajo, crei que era broma. Pero despues de ver su expresión vi que no era así; en ese momento le grite que no me podía parar, ya que estaba entre puro lodo y es espeso(sic)”.

“Pasando unos segundos tome la camara y lo ayude a salir. Recalco esto nos pasó al final del recorrido, donde ya no hay varandales y esta una especie de ‘curva’, detalló Clarissa.

La joven explicó en redes sociales que dio a conocer el video porque “es muy triste lo que sucedió en el estado de Quintana Roo”, donde “murió un niño de 13 años en uno delos parques Xcaret por negligencia del mismo”.

“Por estas razones quiero dar mi testimonio, pq no es justo que como familia van a divertise, a pasarla bien y regresen sin un integrante menos, uno como persona, pone su confianza en el parque y en sus instalaciones para que al final de cuentas, te enteres que peligra tu vida (sic)”, detalló.

“Nada de esto es actuado, ya que fue en enero y no teníamos ni idea que podía suceder algo así”, añadió.

Parque Xenses precio

De acuerdo con la página Xensespark estos son los precios por entrar al parque:

Xcaret + Xenses

Adultos 167 dólares

Niños 83 dólares

Xel-Há + Xenses

Adultos 135 dólares

Niños 67 dólares

Xenses + Xplor

Adultos 159 dólares

Niños 79 dólares