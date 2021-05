Ciudad de México.- "Nada me va a devolver a mi hijo. Nada me lo va a devolver. Me lo mataron", repitió Marisol Tapia mientras abrazaba a su hermana afuera de la Coordinación Territorial Seis, en Iztapalapa.

Minutos antes reconoció el cuerpo de su hijo Brandon de 12 años, quien el lunes iba con su papá en camino a casa, a bordo del tren que cayó al vacío junto con la estructura de las vías.

Desde esa noche lo buscó en el lugar del accidente, en clínicas, en el Ministerio Público, pero no había tenido respuesta. A pesar de que lo imploró a las autoridades.

"Estuve en la Fiscalía, en la noche estuve recorriendo hospitales, mi familia, amigos, conocidos, gente... levanté el acta para buscarlo y sí lo encontré, pero muerto", dijo.

Fue hasta la noche de este martes, más de 20 horas después de que su hijo desapareció, que le avisaron en la Fiscalía que Brandon se encontraba en la Coordinación Territorial Iztapalapa Seis.

"Me dijeron que tenían noticias de mi hijo, pero no me imaginé que éstas... nada más me dijeron que tenían información, pero no me dijeron más nada", contó la madre del adolescente.

Después de ver a su hijo sobre una plancha del anfiteatro y reconocerlo, Marisol salió de las instalaciones de la Coordinación.

"Me mataron a mi niño", dijo una y otra vez.

Frente a los medios, Marisol aseguró que las autoridades no le dieron ninguna justificación por haberle avisado después de tantas horas que Brandon era una de las víctimas mortales.

Al ser cuestionada sobre si demandaría por la muerte de Brandon o si recibió algún tipo de apoyo, Marisol respondió que nada le devolvería a su hijo. Incluso, acusó a las autoridades de las omisiones respecto a las fallas del Metro.

"¿Qué apoyo te pueden brindar si desde el principio nunca te apoyaron? Ahora ¿con qué se va a lavar las manos el Gobierno? ¿Qué dijo el estúpido de Marcelo que no? Que no era culpa de él. Ese Metro no se construyó solo, ese Metro ya tenía fallas y nunca se hizo nada y ahora que hubo muertos tampoco", dijo.

Entre lágrimas recordó que celebraría el Día de las Madres con Brandon y se lamentó de que en su lugar tendrá que hacer trámites para el velorio del menor.

"Teníamos planes para el 10 de Mayo, íbamos a ir a pasear ese día. Tenía juntando lo de su regalo. Y ahora lo voy a enterrar", dijo.