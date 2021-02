'Me pidió Pemex disculpa por contrato a mi prima Felipa'

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente López Obrador aseguró que el director de Pemex, Octavio Romero, se disculpó con él por haber otorgado un contrato por servicios a empresa de su prima Felipa Obrador.

"Se enmendó, se revolvió el problema, se le quitó el contrato, hubo un escándalo, pero yo me quedé con mi conciencia tranquila, que es el principal tribunal, la conciencia de cada quien", expresó en conferencia desde Palacio Nacional.

"Cuando sale el asunto, lo primero que hace Octavio es irme a ofrecer disculpa".

El Mandatario tabasqueño refirió que no hubo el cuidado suficiente al otorgar el contrato a su familiar.

"A mi me fue a ver el director de Pemex, Octavio Romero, para decirme que mi prima estaba participando en un concurso, que había ganado y que venía trabajando de tiempo atrás en Pemex, como empresaria y le dije: no, aunque venga de tiempo atrás, no", contó.

"Y resulta de que le buscaron la forma o no tuvo él el cuidado suficiente y al final salió con un contrato".

Petróleos Mexicanos (Pemex) rescindió en diciembre del año pasado 4 contratos para la prestación de diversos servicios a compañías asociadas con Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima del Presidente de la República.

Además, la empresa del Estado despidió al gerente de contrataciones de la Coordinación de Abastecimiento para Pemex Exploración y Producción, para determinar su responsabilidad.