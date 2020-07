Me pongo tapaboca cuando no haya corrupción: Presidente

Reforma

Ciudad de México.- Tras reclamos de legisladores, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sólo se pondrá el tapaboca hasta que no haya corrupción en el país.

"Estaba viendo ayer, no sé si sea cierto, que los del PAN ya presentaron una denuncia porque quieren que yo me ponga el cubrebocas", comentó el Mandatario en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

"Me voy a poner un tapaboca ¿saben cuándo?, cuando no haya corrupción ya, entonces me pongo el tapabocas. Entonces, tenemos ese acuerdo, vamos a apurarnos para acabar con la corrupción para ponerme el tapabocas y que yo ya no hable", agregó.

Legisladores del PAN en la Cámara de Diputados anunciaron ayer que buscarán jurídicamente obligar al Mandatario a usar cubrebocas en eventos públicos, a fin de que sea un ejemplo para la población en medio de la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.

"La ciencia lo comprueba, aunque a él le digan que no. Si ya lo utilizó durante su visita a Washington, ¿por qué se niega a utilizarlo aquí?", cuestionó el vocero de la fracción panistas, Carlos Castaños.

Acción Nacional busca interponer un amparo ante el Poder Judicial Federal.

El pasado miércoles, la diputada del Congreso de Jalisco, Mara Robles lanzó una "súplica" para que el Presidente use cubrebocas y así promueva que la población lo utilice para evitar contagios.

La legisladora también había realizado una petición a través de la plataforma Change.org que se titula "Utilice cubrebocas, Señor Presidente: se lo solicitamos de manera atenta y respetuosa".