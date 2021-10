'Me quedo con corruptos cínicos no con mojigatos hipócritas'

Reforma

Ciudad de México.- Tras señalar que hay cosas terribles que los medios ocultan, el Presidente López Obrador aseguró que si tuviera que elegir preferiría a los corruptos cínicos por encima de los mojigatos hipócritas.

"A mí lo que más me molesta de esto es la hipocresía, a veces me decían: oiga ¿quién le parece peor, fulano de tal, un político de esos corruptos, cínicos, o otro fulano, otro político, de esos hipócritas? Y le digo, me quedo con el cínico ", dijo en conferencia desde Palacio Nacional.

"Ahora se juntaron, pero antes eran corruptos cínicos, unos, y llegó a decir un gran dirigente de esos tiempos: soy charro y qué, no se daban baños de pureza. Y los otros, corruptos hipócritas. Claro que no me quedo con ninguno de los dos, pero si me dan a escoger y me la ponen ya así difícil y me exigen que me defina, me quedo con los corruptos cínicos ".

El Mandatario acusó que los "mojigatos hipócritas" sólo engañan.

"Estos mojigatos hipócritas me molesta más, además engañaron mucho, van a los templos, van a la iglesia, confiesan, comulgan, deja en el marcador en cero, vuelven a pecar saliendo de la iglesia toda la semana, vuelven el domingo otra vez a confesar ya comulgar para dejar el marcador en cero y así se la llevan ", comentó.

No tengo nada contra Rosario Robles: AMLO

El Presidente aseguró que no tiene nada en contra de Rosario Robles, pues no odia a nadie.

En conferencia mañanera, aseguró que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) el caso de la ex titular de Sedesol y Sedatu en el Gobierno de Enrique Peña Nieto

"Es sencillo, no tengo nada en contra de ella. Y es un asunto que atiende la Fiscalía General de la República, no tengo nada en contra de ella, yo no odio a nadie, yo soy feliz y no es muy fuerte la venganza, yo lucho por la justicia".

"No me corresponde a mí, yo no presente ninguna denuncia, nada, esto es una cuestión que viene de tiempo atrás, que tiene que ver con una investigación que se hizo precisamente de corrupción en las universidades públicas, se llamó la Estafa Maestra, porque en las universidades públicas también hay corrupción y hay cacicazgos y aunque no les guste".

El jueves pasado, el Jefe del Ejecutivo pidió que se revise la conducta del juez del caso de Rosario Robles, sugirió la intervención de la CNDH y negó que exista persecusión en contra de la ex funcionaria, a quien por cuarta ocasión un juez le negó la libertad provisional o domiciliaria por el caso de la "Estafa Maestra".