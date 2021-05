‘Me quemó los ojos con ácido y me dijo que me mataría’

Excelsior

Ciudad de México.- "Ella me juró que si yo la denunciaba me mataría. Tengo miedo porque mis hijos están en mi comunidad, y mi chiquito es de 9 años y el otro tiene 16, y yo estoy sola aquí con mi hermana, y como yo no alcanzo todavía a ver, tengo miedo que alguien entre y me vaya a hacer daño así como estoy"

Este es el sentir de Micaela, a quien una mujer le roció ácido en los ojos el pasado 21 de abril en la comunidad de la Pagua, municipio de Colipa en Veracruz.

"Ella venía en el camino, le habló una señora para arrojarle el líquido en la cara y fue donde mi hermana gritaba pidiendo auxilio para que alguien la auxiliara porque iba muy mal, y fue donde mi hermana está perdiendo su vista, de hecho ya perdió un ojo y el otro está por perderlo", comentó Margarita Morales, hermana de Micaela.

"Yo pensé que me había aventado un golpe, me lo quise quitar pero no, era un vaso con líquido, me caí al suelo, me empujó nada más y me dijo que si la denunciaba me iba a matar", destacó Micaela Morales, víctima de ataque con ácido.

En ese momento, sólo los vecinos la ayudaron.

"Primero pasé una casa y la señora me echó agua en los ojos, luego mi hermana, pero ella no estaba y me atendió mi sobrina política y me dijo tienes que ir al hospital porque tienes muy mal tu vista", agregó.

En el momento fue trasladada a la clínica del Cerro del Aguacate, en donde poco pudieron hacer por ella y la enviaron al Hospital Regional de Misantla, en donde le dijeron que se le habían quemado los ojos y la trasladaron a Xalapa.

"Un ojo lo tiene bastante mal, del otro solo ve un brillo, que puede ser que el 70 por ciento vea, pero cambiándole las córneas", explicó Margarita Morales, hermana de Micaela.

Desde entonces, Micaela pasa los días acostada en cama, preocupada por sus dos hijos que se quedaron en la comunidad, mientras ella está resguardada en una casa en Colipa. Su hermana le cura las heridas de los ojos en la mañana y en la tarde

"Me cura mi hermana, me arden como chile", comentó Micaela Morales.

La presunta responsable del ataque sigue libre, la han visto en la zona aledaña a donde Micaela está resguardada.

"Necesitamos justicia, la Fiscalía realmente no está haciendo nada, nos acaban de avisar que la señora anda suelta. Se llamó a la autoridades, pero las autoridades dicen que no hay orden de aprehensión, solicitamos apoyo por favor, que se haga justicia porque mi hermana está mal", explicó Margarita Morales, hermana de Micaela.

"Yo exijo justicia, yo no quiero que vaya a pasar algo con mi familia, con mis hermanos que están muy molestos, yo quiero que mejor la agarre la policía, yo no quiero que ellos vayan a mancharse las manos con algo que no vale la pena, esa mujer no se quiere ni a ella misma con esto que hizo"

Hasta diciembre de 2020, se tiene el reporte de que 20 mujeres han sido atacadas con ácido en México; sin embargo, se cree que son muchas más víctimas.

"Yo quiero ver, quiero ver qué pasa a mi alrededor y todo, quiero volver a ser la que he sido siempre", agregó Micaela Morales, víctima de ataque con ácido.