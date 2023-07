Me quieren silenciar, acusa AMLO

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Luego que el INE le ordenó abstenerse de emitir expresiones contra aspirantes al 2024, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que lo quieren silenciar.

"Voy a aparecer aquí con una cinta, me quiere silenciar, no quieren que yo hable, ¿dónde queda la libertad de expresión, y la réplica, y a disentir? Son principios básicos de la democracia", dijo en su conferencia en La Paz, Baja California Sur.

"Vamos a ver en qué términos viene esa resolución y vamos a tomar una decisión. ¿Todavía no nos notifican? Me da tiempo, antes de que me quieran cepillar, que se apure con la investigación sobre Xóchitl".

Durante la mañanera, López Obrador pidió que si no quieren que hable de sus opositores, que ellos tampoco hablen de él.

"Si no quieren que hable de ellos, lo más equitativo es que ellos no hablen de mí, porque si ellos hablan de mí yo voy a tener derecho a la réplica", planteó.

Aprovechó para atacar de nuevo a Xóchitl Gálvez.

"Siendo funcionaria sus empresas recibieron contratos para obras y me llegó una información que en 9 años recibió contratos por cerca de mil 500 millones de pesos, nada más que lo aclare, el que nada debe nada teme, y ya basta de simular", indicó AMLO.

"Claudio X. González supuestamente está interesado en la transparencia, pero hacen investigaciones sólo en contra de nosotros, inclusive recibe dinero de Estados Unidos para hacer sus investigaciones en contra de nosotros, que todas dan resultado fallidas, porque en mi caso no soy ratero, no soy ladrón".