Me quiero jubilar: Sánchez Cordero

Reforma

Ciudad de México.- Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, descartó este martes tener aspiraciones presidenciales rumbo al 2024 y adelantó que, una vez concluido el sexenio, se retirará del servicio público.

La funcionaria fue cuestionada sobre la sucesión, luego que el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cualquier integrante de su Gabinete está en posibilidades de buscar su relevo.

La Ministra en retiro reconoció que no tiene interés en competir por la silla, pero dejó en claro que tampoco piensa dejar el cargo que ostenta en el Gobierno federal.

"En mi caso particular, tengo la fortuna de que el Presidente me invitó a ser Secretaria de Gobernación. Cuando termine mi función como Secretaria de Gobernación, que tenemos Secretaría de Gobernación para rato, yo me quiero retirar ya, me quiero jubilar", dijo.

"Creo que he trabajado muchos años, muchos, muchos años, así que creo que tengo merecido el descanso, sobre todo que, por cierto, esta semana cumplo ya 74 años. Entonces ya no veo perspectiva política para mí".

El primero de julio, durante un acto de Morena para celebrar el tercer aniversario de la elección presidencial, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, fue 'destapada' como aspirante al 2024, entre gritos de sus seguidores que coreaban: "presidenta, presidenta".

La escena se repitió el domingo, durante la inauguración de la primera línea de Cablebús en la Ciudad de México.

Un día antes, el Canciller Marcelo Ebrard también se 'destapó'.

Lo hizo durante una reunión con algunos de sus colaboradores más cercanos.

El Secretario de Relaciones Exteriores reconoció que tiene interés de buscar la candidatura en 2024 e incluso lo confirmó esta mañana frente al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde el 7 de julio, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, aceptó públicamente que tiene interés en competir por la postulación en 2024.

Seguridad nacional

Entrevistada en la Cámara de Diputados, luego de participar en la presentación de una nueva edición de la Constitución -que incluye las reformas impulsadas por la 4T-, la Secretaria de Gobernación aseguró que la reforma en materia de energía eléctrica impulsada por el Presidente es un asunto de seguridad nacional.

Aunque reconoció que las energías renovables son necesarias, advirtió sobre el riesgo de intermitencia en la producción, ya que está supeditada a factores climáticos.

"Es un tema de seguridad nacional, imaginémonos por un minuto que no haya viento, que no se pueda introducir a las redes de la CFE la energía suficiente eólica y que tengamos un hospital lleno de pacientes intubados, imaginémonos por un minuto que no se está produciendo en la cantidad suficiente, porque en ese momento no hay suficiente viento para las eólicas", alertó.

"Imaginémonos también que no hay suficiente sol para la energía solar y que todos estos pacientes que están intubados no tengan la posibilidad de tener el respirador artificial, los ventiladores para poder subsistir, para poder superar esta enfermedad, imaginémonos, es un tema de seguridad nacional".

Sánchez Cordero consideró que se debe apostar a la diversificación de fuentes de energía y, en ese marco, reconoció la importancia del carbón.

"Bienvenida a todas las fuentes de energía, pero desde luego no depender única y exclusivamente de una fuente de energía, sino de varias fuentes de energía, el carbón ha sido muy importante en los últimos 100 años, lo que nos ha dado las minas de carbón de Coahuila", manifestó.

"Nos han dado esa posibilidad de generar energía eléctrica, a base si también del carbón, a base del gas natural, a base de las hidroeléctricas, a base de las eólicas, en fin, tener toda esa gama de posibilidades para no tener problemas en el suministro de energía porque es muy importante".