Me siento completamente bien: médico Daniel Díaz, tras vacuna

Ciudad de México.- Pasados los primeros 30 minutos de observación, luego de recibir la vacuna de Pfizer, el mayor médico cirujano Daniel Díaz Domínguez, jefe de Asistencia Externa del Hospital Militar, de la 22 Zona Militar, ubicada en este municipio, afirmó sentirse sin ninguna reacción adversa.

Posterior a la vacunación no tengo ningún síntoma, no siento absolutamente nada, me siento completamente bien; aquí se establecieron diez módulos de vacunación y este día se van a aplicar 975 vacunas”, comentó el mayor Díaz.

El especialista atiende a pacientes covid en el Hospital Militar de Zona, instalado en este cuartel de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el Estado de México, y comentó que el contar con la inmunidad del biológico le permitirá seguir realizando este trabajo.

Desde que inició la pandemia se reconvirtió a hospital covid, contamos con 20 camas de terapia intensiva y actualmente estamos llenos de pacientes; el día de hoy tuve la oportunidad de recibir la vacuna y agradezco profundamente esto, ya que nos va a permitir continuar trabajando, esforzándonos y dedicándonos para lo que estamos aquí, para atender a los pacientes, para buscar luchar contra esta pandemia que nos está afectando nivel mundial”, dijo.

El mayor médico cirujano fue uno de los tres primeros especialistas de la salud que este jueves fueron inmunizados contra el SARS-Cov-2, con una de las 3 mil vacunas de Pfizer Biontech, que llegaron en la víspera a la Ciudad de México.

En el caso del médico militar, en la ceremonia de aplicación del inmunizador estuvieron presentes el gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo, y el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda.

Las ampolletas con las 975 dosis del inoculador de Pfizer, que se aplicaron en este Centro de Vacunación Covid, fueron entregados a la teniente coronel, cirujano dentista, Karina Elzy Rubio Díaz, a las 2:35 horas de este jueves, en el Instituto Nacional de Cancerología.

La encargada del traslado fue escoltada por 40 elementos del Ejército Mexicano, en seis camionetas Cheyenne artilladas de la Sedena.

La teniente Yérica Magaly Herrera Córdova se graduó como Enfermera Militar en septiembre de este año, marcado por la pandemia, y fue la encargada de aplicar una de las tres primeras vacunas, en las ceremonias que se transmitieron en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Llevamos a cabo una capacitación en el hospital (Centro Médico) Siglo XXI, en la cual nos explicaron cómo se tenía que hacer la dilución del medicamento, porque es nuevo y debemos ser muy cuidadosos", comentó la especialista.

En el Área de Observación del Centro de Vacunación Santa María Rayón, de la Sedena, estaba atenta a la reacción de los inmunizados la enfermera Nelzy España Chinas, coordinadora de Enfermería y Salud Pública de la Delegación Norte del IMSS.

Como cualquier otro biológico podemos esperar algunas reacciones como, a lo mejor, desvanecimiento; puede causar irritabilidad, que es mucho dolor; dolor de cabeza, que es muy raro pero puede llegar a presentarse", explicó la observadora de Centro de Vacunación.

Pasado el primer centenar de especialistas de la salud, que habían recibido la dosis del anticovid, ninguno habían manifestado rechazos a la fórmula.