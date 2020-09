Me siento desnuda ante corrupción en caso de mi hijo: mamá de joven asesinado

Ciudad de México.- Silvia Castillo, madre de Alan Ibarra Castillo de 22 años, muerto en San Luis Potosí víctima de múltiples golpes y quemaduras se manifestó este martes frente a la puerta principal de la Secretaría de Gobernación (Segob).

La mujer se envolvió hasta la cabeza en una bandera de México con manchas rojas en la franja blanca.

"Quiero justicia para mi hijo, quiero que se me pague el detective privado que me prometieron, quiero que cumplan lo que prometieron, ya estoy harta de mesas de diálogo, mesas de trabajo... ya no, ya quiero hechos porque para mí es denigrante estar aquí encuerada, pero no me queda otro remedio más que así manifestarme ante tanta corrupción tanto tráfico de influencias tanta injusticia que ni siquiera tengo un lugar seguro para quedarme tengo que mendigar”, señaló Silvia.

“A un año de la muerte de mi hijo yo no sabía que me podía quedar en un hotel, me quedaba en la calle cerca del Zócalo esperando, los reporteros para que le dieran difusión al caso de mi hijo. Yo ya no tengo por qué hacer eso no tiene porque revictimizarseme.

La señora Silvia se ha manifestado durante las últimas semanas en diferentes instancias federales en la Ciudad de México. Hoy anunció que permanecerá en la banqueta afuera de la puerta principal de la Secretaría de Gobernación.

"A mí de nada me sirve hablar con Sánchez Cordero, yo quiero hechos, quiero papeles firmados ante la prensa que se comprometan que haya verdades que yo ya no confío en ellos”, agregó la madre.

Silvia Castillo fue una de las tres personas que ingresaron a las oficinas de la CNDH en la calle de República de Cuba número 60 y permaneció en el balcón atada a una silla.

"Me salí porque yo no estoy de acuerdo en que destruyen los edificios, yo no estoy de acuerdo con esas personas, mi lucha es pacífica yo ya no quiero entrar en más detalles, pero yo no vengo a destruir nada porque yo soy mexicana y me duele como mexicana las destrucciones y si hoy mancho mi bandera con estas manchas es en protesta por qué me siento desnuda ante la corrupción ante la injusticia que hay en el caso de mi hijo y por eso me atrevo a faltarle el respeto a mi bandera porque quiero cobijarme con ella porque soy mexicana porque merezco respeto ya no merezco mas burla”, agregó.

A las 16:30 horas la señora Silvia presentó un cuadro de hipertensión por lo que fue atendida por paramédicos de la Secretaría de Gobernación. Aseguró que permanecerá sin comer y sin tomar agua hasta que se haga justicia con su hijo.