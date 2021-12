‘Me tienen aquí por ser mujer, me llamo Rosario Robles y soy inocente’

El Juez de Control Ganther Alejandro Villar Ceballos reiteró esta tarde la prisión preventiva justificada en contra de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, tras una audiencia de tres horas en la que le explicó a la parte acusada los motivos que llevaron a tomar esa resolución.

Al inicio de la sesión el juzgador explicó a la imputada que la resolución de Juez Tercero de Distrito de Amparo, Octavio Mejía Ojeda, no implicaba modificar ningún criterio de las medidas cautelares en contra de la detenida.

A la sala de audiencia, Robles llegó vistiendo el uniforme reglamentario para las personas privadas de la libertad, de color caqui o beige, con una chamara del mismo color, y el cabello recogido.

“Me tienen aquí por ser mujer, ya que hay otros funcionarios que están en libertad. Soy la única que está en la cárcel, aunque hay otros funcionarios que tenían el mismo nivel que yo, pero no han sido procesados.

“Si no fuera mujer, sino fuera obstáculo, seguiría mi proceso en libertad, me llamo Rosario Robles y soy inocente”, afirmó la exfuncionaria al tomar la palabra.

Robles reprochó al Juez Villar Ceballos que no tomó en cuenta que ella se presentó voluntariamente para enfrentar su caso, y que su estilo de vida no cambió, porque no tiene cientos de autos de lujo, ni una fábrica de chocolates.

Tras aclarar el punto del motivo de la audiencia, el juez de Control procedió a detallar las consideraciones que lo llevaron a decretar la prisión preventiva justificada.