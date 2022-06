Me tuvieron secuestrado: Del Río

Reforma

Ciudad de México.- José Manuel del Río Virgen acusa al Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, de haberlo secuestrado en el penal de Pacho Viejo.

"Si tuviera enfrente al Gobernador le diría '¿qué se siente torcer la ley? ¿Qué se siente, Gobernador, torcer la ley'. Eso le diría yo: '¿y qué se siente ser tan vil de meter a la cárcel a un inocente...'"

Libre después de un encarcelamiento de 178 días, acusado -sin pruebas fehacientes- del asesinato de un ex candidato de MC a la alcaldía de Cazones, Del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, fue agasajado con pambazos de tinga, quesadillas con jamón de la región, café y refrescos por el senador Dante Delgado, su paisano y amigo, en su casa de Xalapa, junto con su esposa e hijos.

Del Río Virgen dice estar a "toda madre" después de haber sentido en carne propia la dureza de la cárcel de Pacho Viejo, donde hace varios años también purgara una condena su anfitrión, el senador Delgado.

¿El trasfondo es político?, se le pregunta en entrevista telefónica

Eso queda claro, eso queda claro: me tuvieron secuestrado en la cárcel de Pacho Viejo... Todo es favorable a mí, la suspensión definitva, la opinión del Ministerio Público, el amparo liso y llano del juez de distrito del 9 de marzo.

A partir del 9 de marzo debía de haber salido, pero insistieron con triquiñuelas, aberraciones jurídicas y trampas con un montón de cosas

¿El responsable es el Gobernador Cuitláhuac García?

Él mismo ha dicho que no está de acuerdo (con la resolución que lo liberó), pero él tiene que responderle a la sociedad, pero no por mí caso, tiene que responderle por la muerte de Remigio Tovar, nuestro candidato.

Pero también es responsable de tu encarcelamiento

Por supuesto que participó el Gobierno, pues era el primero que respondía... no llegó a aceptar la recomendación de la CNDH.

¿Tu encarcelamiento es consecuencia de tu cercanía con el senador Monreal?

Quieren afectar diferentes proyectos y entonces encontraron un caldo de cultivo en tu servidor..., y dijeron 'pues le pegamos a Monreal y le pegamos a Dante Delgado', pero para que le peguen a ellos, pues está re difícil.. y al único que hicieron caldo fue a mí...

Al teléfono, José Manuel del Río Virgen se escucha alegre, aunque haya sentido la dureza de estar preso en una cárcel y de pensar que se quedaría allí "toda la vida".

"El momento más complicado que pasé preso, sin duda, es cuando ganas un amparo del juez federal y el juez federal destruye toda la narrativa del juez de control y la hace pedazos, la hace polvo; cuando el juez de distrito construye muy bien su sentencia, entonces yo me siento muy bien; pero cuando empieza la Fiscalía General a hacer trampas y a quererme asustar, es el momento más duro porque no crees que te vas a pasar un tiempo, crees que te vas a pasar toda la vida ahí en la cárcel.

"Llegué a pensar que algunos del Gobierno, o todo el Gobierno, tenía mucho interés en que yo me quedara allí en la cárcel, porque la cárcel es muy, muy dura, pero la fuerza de la inocencia es mucho más grande que los jueces de consigna, como Francisco Reyes Contreras, que fue el que a mí me tocó.

Cuando me estaba dictando mi auto de libertad, le temblaban las manos, la voz y no podía más que echarle la culpa al Fiscal, cuando él fue el que destruyó las hipótesis del Fiscal.

¿Qué es sentir la dureza dentro de una cárcel?

El aislamiento de tu familia, de tus amigos, de tu trabajo, la privación de la libertad.

Estar en la cárcel es muy duro, pero que tú seas inocente, te atrape el Gobierno y te meta a la cárcel y simplemente diga que eres el autor material de la desaparición forzada de una persona, imagínate...

Ven profunda injusticia

El senador Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano (MC), acusó al Gobierno de Veracruz de orquestar la arbitraria detención de su amigo y paisano José Manuel del Río Virgen.

"Para mí, el Gobierno del estado y quien protege desde la titularidad del Poder Ejecutivo a una Fiscalía estatal incompetente y además oficiosamente servil. Me indigna que no cumple el mandato constitucional de ser garante de la sociedad, sino estar al servicio del Ejecutivo, con un juez de consigna abyecto."

En opinión del ex Gobernador veracruzano, el encarcelamiento de su amigo del Río Virgen constituyó "un acto de profunda injusticia, pues quedó de manifiesto el ejercicio abusivo del poder sin ningún elemento.

"Eso no puede ser aceptable, y algo que me indigna mucho es que el Presidente de la República -a quien le exijo que públicamente desagravie la ofensa que le generó a José Manuel Del Río Virgen- por haber dicho que él creía que estaba actuando bien el Gobierno de Veracruz.

"Pero no estaba actuando bien: el Gobernador se metió y se metió además con José Manuel del Río con un argumento baladí, sin ningún soporte. El hecho de que una persona que tiene tantas limitaciones personales y que no sea abogado no le da derecho a usar el poder para agraviar ciudadanos inocentes. Y que el Presidente de la República lo avale, que el Secretario de Gobernación no actuara frente a gobernadores arrogantes, que dan vergüenza ajena, la verdad...

"No puede haber abuso de autoridad ni impunidad sin consecuencias y MC no lo va a permitir", advirtió.