Reforma

Ciudad de México.- Ángeles Corona perdió la cuenta de cuántos enfermos de Covid-19 ha intubado. Lo que esta doctora tiene muy presente es que la mayoría sobrevivió.

El procedimiento le toma menos de un minuto, lo complicado son las horas o los días previos que toma convencer a los pacientes para que lo acepten. Por desinformación, entre la gente priva la creencia de que la intubación es sinónimo de muerte y no hay nada más equivocado que verlo así.

Corona es la subdirectora del Hospital La Pastora y forma parte del equipo encargado del último eslabón del tratamiento, sin duda, el más intenso.

"Creo que todos los pacientes dicen: 'me van a intubar, me va a ir muy mal; me van a intubar, estoy muy grave'", asegura.

Muchas veces, destaca, la intervención es la mejor forma de atender a los enfermos, incluso antes de que sean graves; ayuda a disminuir el dolor y a superar las complicaciones por el coronavirus antes de que empeoren de una forma tan crítica que no puedan respirar más.

Pese al semáforo en verde, hasta el domingo había 313 personas intubadas de las 798 hospitalizadas en la Ciudad, por lo que la doctora enfatiza que no hay que bajar la guardia ante la creciente movilidad y relajación de medidas sanitarias.

Aunque las hospitalizaciones han disminuido en general, las intubaciones lo han hecho de forma menos abrupta.

En enero de 2021 se reportó el mayor pico con mil 897 intubados en la CDMX en un día.

Entre septiembre y lo que va de octubre las hospitalizaciones se han mantenido entre 400 y 500 al día.

Especialistas advierten que el personal médico reasignado al manejo de ventiladores y equipo de terapia intensiva enfrenta déficit de equipo y recursos humanos disponibles.

Según los estándares internacionales, un médico debe vigilar unos cuatro ventiladores y una enfermera intensivista no más de dos pacientes.

Personal capitalino señala que durante los peores momentos de la pandemia han atendido hasta 30 personas a la vez por enfermera y doctor.

"A veces sí me gustaría que lo entendieran las personas que están afuera, a veces piensan que no hacemos lo suficiente y crean que todo el personal hacemos nuestro trabajo".