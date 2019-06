Médico mexicano llama idiotas a los que se tatúan

Ciudad de México.- El investigador y médico mexicano Luis Eugenio Todd Pérez llamó idiotas a las personas que se tatúan.

En una columna para el diario Milenio, el también escritor, señaló que se debería prohibir esta práctica.

"Los tatuajes masivos ya tienen otro calificativo, que es el de idiotez, porque suprimen la función de las glándulas sudoríparas, las glándulas hídricas que secretan sustancias y desintoxican”, dijo Todd.

Agregó que cuando esos tatuajes son de los deportista, que al no tener capacidad de excreción de sodio, potasio, magnesio, y generar acidosis metabólica, tienen mayores riesgos de deshidratación y sufren calambres.

Finalizó pidiendo que se impida “esta costumbre tonta de la vanidad y el narcisismo humano”.

Estos comentarios tuvieron varias reacciones.

Angélica Sánchez declaró al respecto: “Espero que no pida respeto después de lo que dice, usted es un ignorante, a caso no sabe que los tatuajes no son de ahorita no son por "moda" como dice, respete, si a usted no le gustan pues no se haga”.

Por su parte, Michelle Castillo, le dijo: “Ay señor usted ya está en la quinta edad y así tiene el atrevimiento de opinar sobre cosas que jamás experimentó. Ya siéntese”.

Mientras que Roberto Cortés, quien es un deportista, le señaló: “Estimado señor Todd, llevo años dedicándome al deporte extremo y el doble de tiempo con tatuajes en mi piel, y este argumento suyo no solo es absurdo sino estúpido. Más viniendo de alguien que no se dedica al deporte, no practica ninguna de las cosas que trata de describir y dudo que haya experimentado actividad física intensa de alto rendimiento en su vida. Yo me reservo opinar de cosas que no sé o haya experimentado, se lo recomiendo. Saludos!”.





Fuente: www.elimparcial.com