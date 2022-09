Médicos arman borrachera en clínica del ISSSTE

Ciudad de México.- En un hospital ubicado en Adolfo López Mateos, en la Ciudad de México (CDMX) perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) fueron detenidos por elementos del Servicio de Protección Federal (SPF), cinco médicos por hacer una borrachera dentro de las instalaciones.

Según información del periodista Carlos Jiménez los médicos especialistas identificados como Jairo “N” y Anel “N”, acompañados por los médicos residentes Joel “N”, Emanuel “N”, Elvira “N”, así como Amira “N” y Gerardo “N”, fueron sorprendidos con bebidas alcohólicas al interior del hospital.

Se armo la fiesta en el ISSSTE

Varias imágenes de la detención de los médicos han circulado por redes sociales donde se pueden observar botellas de vodka, Boost, pizzas, botanas, una bolsa de hielos, varios vasos desechables y hasta chilito en polvo y chamoy para armar los escarchados dentro del hospital del ISSSTE.

De acuerdo con información de las autoridades, durante la borrachera uno de los médicos se puso violento y rompió una de las puertas de cristal del hospital, por lo que él junto con sus compañeros fueron detenidos y se les levantó un acta administrativa.

Por otro lado, también existe un video en el cual se puede ver como los médicos usaron un carrito del hospital el cual es para transportar equipo médico; sin embargo ellos lo agarraron como mesa para preparar sus bebidas alcohólicas dentro del área de trabajo. Asimismo colocaron una cortina para delimitar el área donde estaban realizando su celebración.

Debido a los inconvenientes causados por el personal de salud y por los daños causados en el hospital del ISSSTE, los médicos fueron puestos a disposición de la autoridades correspondientes y recibirán su castigo.

Por supuesto el descontento de los usuarios de redes sociales no se hizo esperar y hubo quienes dijeron que estar en esas condiciones no es lo ideal para tratar con pacientes, por otro lado algunos integrantes del gremio señalaban que prácticamente viven en hospitales y no tienen “tiempo de esparcimiento”.