Médicos piden bonos y equipo, ya se sienten cansados

Agencias

Estado de México.- Enfermeras, médicos y personal de limpieza del Hospital 90 Camas, que fue declarado covid en Chimalhuacán, llevaron el cierre intermitente de la avenida Peñón en la parte baja del municipio, para exigir la entrega de equipo adecuado para su protección y de un bono de riesgos que sólo se entregó a una parte del personal.

Además, solicitan días de descanso y afirman que ya se encuentran muy agotados, pues solo el 50 por ciento de los 600 trabajadores del hospital están trabajando porque el resto tienen licencia por enfermedad o edad.

Los cerca de 70 inconformes con pancartas se apostaron frente al hospital sobre la avenida del Peñón y denunciaron que las autoridades del hospital en coordinación con el sindicato hicieron la entrega de un bono de cinco mil pesos, pero solo fue para 115 trabajadores, pero no a los de primera línea de atención de pacientes covid.

"Se entregó un bono reconociendo a poco personal por la labor que estamos realizando aquí en el hospital, entonces la manifestación que se hizo precisamente pidiendo que se reconozca a todo el personal, no solamente administrativos o autoridad”, apuntó María Luisa Puerto Abreu.

Estableció que se han reunido con el sindicato y autoridades para que además les puedan proporcionar días de descanso, pues ya están muy cansados.

"Ayer se hizo una reunión sindicato y autoridad en la cual se quedó que se va a reconocer al personal y digamos en cuanto económico y sino se puede económico que se nos va a dar algunos días para que se compense la situación económica o días, por la misma situación de que ya estamos muy cansados, muchos de los compañeros se fueron de resguardo por enfermedad o por edad, entonces los pocos que quedamos aquí son los que estamos entrando y pues esto es muy agotador en cuanto a lo emocional y a lo psicológico”, apuntó

Situación que se agrava, pues el mismo personal médico debe adquirir sus equipos de protección, lo que afecta su economía.

"Nosotros estamos gastando en nuestro material y en nuestro equipo, entonces eso uno de los más importantes puntos por lo que se hizo la manifestación, por la falta de equipo adecuado y por el que no se nos está reconociendo a todo el personal que labora en la institución”, apuntaron.

Los familiares de los pacientes se sumaron a la causa del personal médico, pues aseguran que los ven batallar con el equipo con el que cuentan y permanecer horas enteras en el lugar.

"Los médicos no tienen insumos y ellos temen por su salud y aparte, los médicos no se van aquí se quedan en el hospital tirados en el piso en las sillas y aquí están los pobres médicos y enfermeras y no tienen insumos”, apuntó Agustina, familiar de paciente covid.