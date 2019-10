Medina Mora protegía a Gobierno anterior: Nieto

Ciudad de México.- El Ministro Eduardo Medina Mora protegía a integrantes del Gobierno anterior con su jurisprudencia, declaró Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda.

"Su renuncia es de carácter personal, él decidió renunciar a su cargo como Ministro de la SCJN'', dijo durante su participación en un evento.

El funcionario confirmó que hay una investigación en contra de Medina Mora por lavado de dinero.

"Efectivamente hay una denuncia que presentó la UIF en su contra por presunto lavado de dinero'', comentó.

"¿Qué no me gusta de Medina Mora? Evidentemente no me gusta su jurisprudencia, que cercenó una buena parte de las atribuciones de la UIF, y mucho menos (me gusta) el porqué de esa jurisprudencia, (porque) tenía que ver con proteger a grupos o personas relacionadas con el Gobierno anterior, me parece que esa no es la función de un Ministro y no podría decir más".

Nieto Castillo insistió en que la renuncia es un "acto personalísimo'' que realizó Medina Mora en ejercicio de su voluntad.

"Yo lo que puedo decir es que no comparto el criterio de Medina Mora mediante el cual señaló que era inconstitucional el bloqueo de cuentas cuando provenía de una investigación nacional, y que era constitucional cuando venía de una petición extranjera, me parece que si el acto es un congelamiento de cuentas, con independencia de quien esté desarrollando la investigación, ésta tendría que ser constitucional'', expuso.

Como consecuencia de ese criterio, dijo, este año se desbloquearán alrededor de 2 mil millones de pesos provenientes de la delincuencia.

"Lo que (hizo) él fue impedir que en muchos de los casos si no había una solicitud de la DEA, FBI o de alguna instancia internacional o extranjera, los jueces de distrito permitieran el desbloqueo de cuenta, esto generó que si bien tenemos en este momento más de 5 mil millones de pesos bloqueados sea desbloqueado en el transcurso del año dos mil millones'', mencionó.

"Son recursos que se le habían congelado a grupos delincuenciales, trata de personas, narcotráfico, corrupción, y en virtud del criterio del ex Ministro Medina Mora, este dinero fue descongelado''.

Subrayó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio una instrucción muy clara.

"Tiene que haber cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad y eso pasa evidentemente por cualquier persona por muy poderosa que sea", aseveró.