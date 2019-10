'Medina Mora renunció para enfrentar denuncias'

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el exministro Eduardo Medina Mora renunció a la Suprema Corte de Justicia para atender denuncias en su contra sobre presuntos depósitos de dinero en el extranjero.

Durante su conferencia mañanera en Puebla, el mandatario dijo desconocer el número de denuncias en su contra.

"¿Qué motivó esta renuncia? Considero que el ministro quiere atender denuncias presentadas, no sé si una, dos, cuántas denuncias, que se han interpuesto y que están en manos de la FGR", aseguró.

Afirmó que las investigaciones por depósitos de dinero en el extranjero corresponden al Ministerio Público y su Gobierno ha sido respetuoso en no involucrarse en asuntos judiciales.

"Es un tema, es una denuncia, si existe, que tiene que atender la FGR. No podemos nosotros culpar a nadie y mucho menos hacerlo por anticipado, eso corresponde a las instancias judiciales", comentó.

"Lo que tiene que ver con nuestras facultades es recibir esta renuncia, aceptarla, tramitarla a través de la Segob, enviarla al Senado y una vez que en el Senado se apruebe la renuncia, se acepte la renuncia, ya nos corresponde, de conformidad con la Constitución, enviar una terna al Senado".

Además, llamó a no adelantar juicios en las acusaciones y descartó presiones por parte del Gobierno y de Morena para la renuncia.

"No adelantemos juicios, por ejemplo, en este asunto del Ministro, pueden haber todas las investigaciones abiertas, pero va a ser la FGR y luego los jueces los que van a resolver si hay delito o no, si se debe juzgar o no", aseguró.

"Eso es de esperarse, creen que somos iguales, para que se entienda mejor, cree el león que todos son peludos".

Lopez Obrador confirmó que ayer se reunió con Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte para hablar sobre el procedimiento que se iniciará con salida de Medina Mora.

"Por su trascendencia se convino en ponernos de acuerdo, platicar sobre el procedimiento que legalmente debe de servirse", dijo.

"Se decía que era la primera vez que un Ministro renunciaba y hoy me aclaró la Secretaria de Gobernación que ya se dio un caso, creo que en 1993, de un Ministro que renunció porque se abrió una investigación judicial no en contra de él, de manera directa, sino por un hecho criminal, y se dio una renuncia en 1993, entonces es algo que puede pasar en un sistema democrático".