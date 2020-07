Mejorarán condiciones de trabajadores con T-MEC: López Obrador

Ciudad de México

La entrada en vigor del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá mejorará las condiciones laborales y salariales de los trabajadores mexicanos, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador en un video difundido este sábado.

Con este nuevo tratado esto tiene que cambiar y tienen que mejorar los salarios, las condiciones laborales de los trabajadores.

"Se llegó al acuerdo de estar supervisando para que no haya explotación de la mano de obra mexicana y que haya democracia en los sindicatos".

El titular del Ejecutivo insistió en que eso no significa que inspectores de esos dos países puedan ingresar a México a realizar algún tipo de supervisión, sino que se trata de panales conformados por los tres países que podrán evaluar el tema.

"No quiere decir que van a venir inspectores a México, no aceptamos el injerencismo, el intervencionismo, pero sí que hay un mecanismo de paneles, de comisiones, que vamos a estar cuidando que no haya explotación de los trabajadores”, puntualizó el presidente.

En el video estableció que el propósito de la gira fue refrendar que México buscará la cooperación económica entre los tres países y hará respetar su soberanía.

"Nosotros por geopolítica, por vecindad, debemos buscar entendernos con Estados Unidos, no pelearnos, buscar complementarnos, que haya cooperación para el desarrollo, y lo cortés no quita lo valiente. México no es colonia, no es un protectorado, es un país libre, independiente, soberano”, insistió.

Planteó que con el tratado llegarán inversiones no sólo de Estado Unidos y Canadá, sino de Europa y otras regiones del mundo y eso ayudará a que se remonte la crisis causada por la pandemia de Covid19.

"Se firma y se inicia en un momento muy oportuno, porque, como todos sabemos, hay una crisis económica mundial por la pandemia del coronavirus y necesitamos reactivar nuestras economías. En el caso de México, va a ser mucho, mucho, mucho muy importante porque va a significar más inversión foránea, van a venir inversiones no sólo de Estados Unidos y Canadá, sino de Europa y de otras regiones”, comentó.

El tratado entró el vigor el 1 de julio y una semana después en Washington, López Obrador y Donald Trump firmaron una declaración conjunta en la que refrendaron su confianza en ese instrumento comercial.

Fuente: www.excelsior.com.mx

}