Menores de edad deben decidir si desean vacuna contra covid; pasa por alto autorización previa del 24 de junio

La Secretaría de Salud (Ssa) ordenó impugnar los amparos para vacunar a menores de edad de 12 a 14 años con el argumento de que es un ensayo clínico y deberían decidir libremente si quieren vacunarse o no, cuando en realidad desde el 24 de junio de 2021, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, autorizó la aplicación de la vacuna Pfizer en jóvenes de 12 a 17 años, la única avalada hasta el momento para este grupo de edad.

Mientras la Ssa impugnó los amparos para vacunar a adolescentes entre 14 y 12 años interpuestos por el abogado Noé Franco, explicando que al ser “un ensayo clínico (la aplicación de Pfizer)”, pasa por alto “el derecho humano que tiene también el menor quejoso, a ser escuchado y decidir incluso libremente si quiere vacunarse, lo cual no fue tomando en cuenta, pues a la fecha de la demanda de amparo y sus anexos no se advierte que el menor manifestara que quiere vacunarse”; la Cofepris publicó en el comunicado 23/2021 que “el biológico cumple los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para su aplicación a personas de 12 años en adelante”.

Fue el 22 de junio cuando la farmacéutica Pfizer S.A. de C.V., presentó a Cofepris, a través de la Comisión de Autorización Sanitaria, la información, la cual fue dictaminada por expertas y expertos utilizando criterios técnicos y científicos, incluyendo la opinión no vinculante del Comité de Moléculas Nuevas (CMN), y por unanimidad sus integrantes emitieron una opinión favorable.

Y de hecho, desde el martes 30 de noviembre se inició la vacunación contra covid-19 para adolescentes de 15 a 17 años sin comorbilidades de todas las alcaldías de la Ciudad de México.

Los jóvenes que se registraron en la página de mivacuna.salud.gob.mx y solicitaron una cita personalizada son quienes acceden a la vacuna.

El registro continúa abierto. Se calcula que son 390 mil los jóvenes de 15 a 17 años que pueden recibir la vacuna Pfizer en la capital.

“Básicamente, no hay motivo por el que la SSA pretenda dilatar el ejercicio del derecho a la salud de jóvenes entre 12 a 14 años, con el pretexto de no ser los mismos menores de edad quienes expresan ante los tribunales su deseo de vacunarse, por dos razones fundamentales: la aplicación del biológico Pfizer para ese grupo específico de edad ya no se encuentra en etapa experimental clínica, pues desde el 24 de junio cuenta con la autorización plena de Cofepris; y segundo, porque la Ssa no es la autoridad facultada para restringir los derechos de representación legítima a los padres y/o madres de familia que ejercen los derechos propios de la patria potestad y tutoría que tienen, conforme a la ley de la materia, sobre sus menores hijos.

Por tanto, bajo este argumento, la Ssa no sólo retrasa indebidamente el acceso a la salud a los menores de edad, sino que también pretende desconocer arbitrariamente el derecho a la representación legítima de los citados jóvenes a través de quienes tienen a su cargo la patria potestad de los mismos”, explicó Carla Erika Ureña, abogada constitucionalista, egresada de la Universidad de las Américas-Puebla (UDLAP).

Cada uno de los amparos que ha ingresado el abogado Noé Franco para adolescentes de 14 a 12 años, desde ese momento, cuando se abrió el registro para los de 15 a 17 años, el 19 de noviembre, se los impugnó la Secretaría de la Salud.

“El recurso legal que interponen es el de QUEJA. En 60 por ciento de las resoluciones hemos logrado revertirlo, pero en el otro 40 por ciento, no, pues los Tribunales Colegiados les están dando la razón”, indicó Noé Franco, abogado victimal, en entrevista con Excélsior.

México actualmente atraviesa una crisis sanitaria sin precedentes.

Hasta el 24 de octubre de 2021, el virus covid-19 había ocasionado la muerte de 286 mil 259 mexicanas y mexicanos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.

De éstos, entre abril de 2020 y agosto de 2021, 758 eran menores de edad, además de 160 mil contagios en esta población, de acuerdo con el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Este viernes 4 de diciembre, la Dirección General de Epidemiología, a través del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), confirmó el primer caso positivo de la variante ómicron en México.

Además, desde el pasado 26 de noviembre de 2021, la Organización Mundial de la Salud (OMS), siguiendo el consejo del Grupo Consultivo Técnico sobre la Evolución del Virus SARS-CoV-2, clasificó la variante B.1.1.529 (ómicron) como preocupante.

“La razón por la que el gobierno federal ha retrasado y está complicando tanto la vacunación a los menores de 18 años es ridícula: simplemente no tiene las dosis suficientes.

Para vacunar a menores de 5 a 17 años, se requieren aproximadamente 36 o 38 millones de dosis específicamente de la vacuna de Pfizer, ya tomando en cuenta que los escolares de 5 a 11 usan sólo un tercio de dosis.

De acuerdo con una diapositiva mostrada por el secretario de la Defensa hace unas semanas, en México sólo tenemos 18 millones, es decir, nos faltan otros 18 millones de dosis contra covid, por lo menos.

Estas vacunas deben ser negociadas, contratadas, pagadas y entregadas.

Cuándo, cómo y con qué dinero se hará esto, es algo que no nos dicen.

México sigue a la zaga en materia de vacunación. Con la llegada de la variante ómicron, todos los países de ingreso medio para arriba (y algunos de Latinoamérica) están acelerando su vacunación a menores de edad. México esperó a que el agua le llegara al cuello para comenzar un proceso que se ha hecho lento y complicado”, concluyó Xavier Tello, médico cirujano y analista de políticas públicas de salud.