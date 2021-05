Menos del 1% de adultos mayores con reacción a vacuna anticovid

Excelsior

Ciudad de México.- La vacunación de adultos mayores está por concluir, sólo faltan de aplicar segundas dosis a los residentes de las alcaldías Benito Juárez, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc.

Con ello la cobertura en este grupo etario estaría arriba del 80% de acuerdo con el coordinador del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), Víctor Hugo Borja.

Esto es una cobertura alta de acuerdo a lo esperado, y se está incrementando cada vez más porque hemos estado recibiendo adultos mayores rezagados, ahora que continúa el programa de vacunación, al término del programa podremos ver cuál fue la cobertura completa de este de este grupo. Algunos adultos mayores no se vacunaron porque estaban enfermos o porque tenían alguna indicación para para no hacerlo y algunos otros no se convencieron hasta ahora que ven que todo el resto de la población ya se encuentra vacunada.

El funcionario federal detalló que hasta este viernes, un millón 094 mil 204 personas de 60 años y más ya contaban con su cuadro completo de vacunación y pocos fueron los casos que llegaron a presentar reacción al biológico.

"No ha habido estos casos de efectos adversos severos en la aplicación que hemos hecho en la Ciudad de México es menos del 1% los que han presentado algún efecto adverso pero ha sido de los leves, han sido molestias en el lugar de la aplicación como si tuvieran una gripe o también fiebre y dolor de cabeza estos son la mayor parte de los efectos que se han tenido, no hemos tenido de estos severos que nos lleven a pensar que hay inseguridad en la aplicación de la vacuna".

Se espera que en los próximos días se anuncien las fechas y sedes de la vacunación de los adultos mayores faltantes, además de que las autoridades capitalinas exhortaron a los rezagados a comunicarse a Locatel para se les dé una cita y acudan a inmunizarse.