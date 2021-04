Mesero le quema la cara a turista

Ciudad de México.- Una turista de EU sufrió quemaduras graves en la cara luego que un mesero perdió el control al preparar una bebida flameada en un bar de Cancún. Ahora pide justicia.

La turista estadounidense Marissa Daniel acudió con un grupo de amigos al bar “Las de Guanatos” en Cancún, Quintana Roo, para celebrar su última noche en México.

Uno de los meseros sirvió un coctel flameado a una de sus amigas, pero todo se salió de control.

“Todo esto se debió a las acciones descuidadas de los empleados de este establecimiento que continuaron vertiendo alcohol en una bandeja que ya estaba completamente encendida y literalmente explotó en mi cara y me prendió fuego”, relató.

La joven de Baltimore, de 26 años de edad, sufrió quemaduras de segundo grado en todo el lado izquierdo de su cara, brazo izquierdo y oreja izquierdo, e incluso perdió algo de su cabello.

“Estoy traumatizada por decir lo menos y buscando tomar medidas legales contra los responsables y este establecimiento”, expresó en sus redes sociales.

Marissa está recaudando fondos para pagar sus gastos, ya que, dijo, no está en el seguro de su madre, por lo que no tiene cobertura médica.

“Es difícil para mí salir abiertamente sobre lo que me pasó porque no busco simpatía. Simplemente quiero exponer al establecimiento que me hizo esto y tratar de arreglarlo de alguna manera”, expresó.

“Debido a que esto sucedió en México, no sé qué ayuda legal real podré obtener en términos de reparación por los daños causados, por lo que agradezco cualquier ayuda mientras me recupero de este trágico incidente”.