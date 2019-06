Meten 'en cintura' a federales en GN

Ciudad de México.- Los policías federales que no cumplieron el requisito de índice de masa corporal (IMC) para incorporarse a la Guardia Nacional, serán "metidos en cintura".

Según audios de mandos, alrededor de mil 300 efectivos de las divisiones de Fuerzas Federales y Gendarmería no tuvieron un IMC inferior a 28, como se exige en las convocatorias para la GN.

El IMC mide la relación entre el peso y la talla de una persona, lo que permite identificar sobrepeso. Para la Guardia Nacional se pide un índice en el rango de 18.5 a 27.9.

Por ejemplo, una persona de 75 kilogramos de peso y 1.68 metros de estatura tiene un IMC de 26.5.

Los elementos que no cumplieron ese requisito tendrán dos meses para entrar dentro de ese parámetro.

"No es forzoso, claro que no, es una cuestión personal muy respetable", explicó un mando a policías federales en una reunión reciente, según consta en un audio compartido a REFORMA.

Durante esos dos meses, se les explicó, mantendrán sus plazas actuales y no tendrán necesidad de ser comisionados al Instituto Nacional de Migración (INM), o bien, incorporarse al Servicio de Protección Federal.

En el caso de los elementos que no dieron el IMC y fueron comisionados al INM, más adelante tendrían una segunda oportunidad para incorporarse a la Guardia.

Según el audio, podrán presentarse nuevamente a hacer la prueba de IMC una vez que concluya su comisión en el INM, que se calcula dure entre cinco y seis meses.

"Este hecho de que pasen comisionados tiene dos finalidades, el hecho de que ahorita que les aplicaron el examen para causar alta en la Guardia Nacional es brindar el tiempo suficiente para que reúnan el parámetro", se escucha en el audio.

"Y dos, que sigan sirviendo a nuestra Nación, que requiere de sus servicios. Ustedes son del poco personal que va tener esta opción (de volver a presentar el examen). La siguiente División que transite a la Guardia Nacional que no alcance el parámetro, ellos ya no van a tener otra oportunidad".

Opción

La PF dio la opción a los elementos de Fuerzas Federales y Gendarmería que no pasaron el IMC para entrar a la Guardia Nacional, de incorporarse al INM.

En reuniones recientes con la tropa, los mandos aseguraron que es una opción "bastante buena", pues el INM no pide un índice específico.

Además, se les dijo que en el Instituto percibirán un mejor sueldo y se les respetarán sus prestaciones y derechos laborales como policías federales.

El 15 de junio, al menos 650 agentes de la PF fueron habilitados como agentes migratorios y desplegados en las fronteras norte y sur, para apoyar en los operativos de contención migratoria.

Aquellos elementos que no dieron el Índice y tampoco se incorporaron al Instituto, únicamente les quedará la opción de adscribirse al Servicio de Protección Federal.