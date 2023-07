Meterán a militares a Consejo de Salud

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pretende sacar del Consejo de Salubridad General (CSG) a la UNAM y a todas las instituciones de Educación superior, a la mayor parte de las academias de salud y a la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, e incluir como integrantes con voz y voto a los titulares de la Secretaría de la Defensa y la Marina.

Hasta ahora, las Fuerzas Armadas tienen a sus directores de sanidad como representantes en el Consejo, pero sin voto. Con la nueva reforma, serán los secretarios de ambas dependencias quienes se sumarán al organismo y votarán las decisiones internas.

El Consejo es, en el papel, la máxima autoridad sanitaria de México y se encarga de elaborar los cuadros de medicamentos, supervisar el sistema de salubridad general y aprobar las declaratorias de emergencias.

De acuerdo con un decreto pendiente de publicarse en el Diario Oficial, el Gobierno federal pretende reestructurar al CSG para eliminar a los representantes de la industria en el sector, pero también a la academia.

Busca reducir de 34 a 14 el número de integrantes; se eliminan a los 19 vocales y se reestructura la lista de 14 titulares para dejar a 12 funcionarios del Gobierno federal y sólo dos para el titular de la Academia Nacional de Medicina y la de Cirugía.

"Eliminan todos los contrapesos del Gobierno, porque su autonomía se convirtió en un obstáculo. Ya durante la pandemia del Covid-19 lo redujeron a nada, ahora le dan el tiro de gracia para convertir a la institución en una oficina dependiente de los caprichos del individuo que vive en Palacio Nacional", afirmó el diputado panista Éctor Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud, quien publicó el acuerdo aprobado el 22 de junio pasado en una sesión extraordinaria del Consejo.

"No va haber voces de investigadores, de la industria, no va a haber voces de la ciencia, va a quedar solamente bajo influjo de López-Gatell (Subsecretario de Salud) y sus secuaces que han dejado mucho que desear, no habrá quién esté velando por la salud de todos los mexicanos y no solamente lo que le dice a sus jefes", añadió el también integrante de la Academia Nacional de Medicina.

Desde la pandemia de Covid-19, el Consejo no fue consultado y López-Gatell tomó el control de la estrategia y la información, en lugar del titular, Jorge Alcocer, como lo mandata el reglamento del Consejo, recordó el diputado del PAN.

"Tan fue ignorado el Consejo que nunca hubo un plan de preparación de contingencia", dijo Ramírez Barba, quien recordó las negativas de López-Gatell para autorizar la compra de fármacos.