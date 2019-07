Mexicano resuelve problema milenario que ni Newton pudo

Ciudad de México.- Todos conocemos la historia de la manzana de Newton, pero ahora es tiempo de que veamos la del mexicano que se preparaba un pan con Nutella cuando dio con la solución a un problema milenario.

Rafael González, egresado de Ingeniería Física Industrial por el Tecnológico de Monterrey, es el nombre del joven que dio con la respuesta a un problema físico óptico que llevaba siglos sin resolverse.

Y aunque había aproximaciones, nadie había podido dar con la respuesta completa… ¡Ni Isaac Newton! El primero en fundamentarlo fue el matemático griego Diocles, hace más de dos mil años. Después lo intentaron otros grandes como Leibniz.

Se trata de la aberración esférica en lentes ópticos.

"Me acuerdo que una mañana me estaba preparando un pan con Nutella y de repente dije: <madres, ahí está>. Subí a mi cuarto, me puse a programar, vi que salió y me puse a brincar de emoción”

González se unió con su amigo Alejandro Chaparro, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, para lograr que los objetos visto desde un lente esférico no perdieran su nitidez.

En contraste, la solución analítica es exacta. Al utilizar la ecuación tendrás el resultado preciso sin importar que cambien las variables. Calculamos la eficiencia en 500 rayos y el promedio de satisfacción de todos los ejemplos fue de 99.999999999%”, explica Alejandro.

Ambos publicaron la solución en la revista especializada Applied Optics, donde tuvieron la distinción del editor.

Su logro ayudará, entre otras cosas, a mejorar el desarrollo de la industria de los lentes.

Aunque el descubrimiento es de hace unos meses, la noticia recién se viralizó.