Mexicanos no quieren golpe de Estado, pero sí un golpe de timón: PAN

El líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, también criticó los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de un golpe de Estado, y dijo que lo que quiere el tabasqueño es asustar y distraer a la gente ante la ineptitud de su gobierno en materia económica y de seguridad.

A través de su cuenta en la red social de Twitter, Marko Cortés dijo que los mexicanos no quieren un golpe de Estado, pero si urge un golpe de timón.

"Hoy, en Día de Muertos, el Presidente inventa fantasmas para asustar y distraer a la gente, ante la ineptitud de su gobierno en materia económica y seguridad. Los Mexicanos no queremos un golpe de Estado, pero sí un golpe de timón", publicó el panista michoacano.

En tanto, el líder del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks dijo que López Obrador inventa fantasmas donde no los hay y acusó un Presidente desconectado de la realidad, que no lee, no escucha, no convoca y solamente divide a los mexicanos con descalificaciones.

"Un presidente desconectado de la realidad, no lee, no escucha, no convoca, no concilia y divide a los mexicanos con descalificaciones y dogmatismos del Museo de Arqueología Política del siglo pasado", consideró el panista guanajuatense.





Fuente: www.elsiglodetorreon.com.mx