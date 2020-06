México aplica pruebas a personas sintomáticas, razón técnica de porcentaje de positividad: López-Gatell

Ciudad de México.- Este lunes Hugo López-Gatell, ante preguntas de la prensa sobre las declaraciones del epidemiólogo Eric Feigl-Ding sobre su consternación porque más del 50% de las pruebas Covid dan positivo en México, señaló que no pueden compararse países con sistemas de vigilancia epidemiológica distintos.

Ayer domingo Feigl-Ding comparó los casos confirmados de SARS-CoV-2 de México, con ciudades como Nueva York, Madrid y Lombardía, alertando que el porcentaje de positividad en tests diagnósticos del virus en territorio mexicano sería sin precedentes.

El porcentaje de positividad es el número proporcional de personas con resultado confirmado a un virus en relación al número de pruebas aplicadas. Es decir, si en un país se realizan 100 mil pruebas y 18 mil dan positivo, el porcentaje de positividad es 18%.

En su cuenta de Twitter escribió "Estoy llorando por MÉXICO. ¡Más del 50% es el porcentaje de * POSITIVIDAD *! Más de la mitad de todos los que se hacen un examen son positivos. Incluso en los peores períodos de Nueva York, Madrid o Lombardía ... ¡nunca se acercaron al 50% de positividad! México puede estar pasando por # COVID19 sin precedentes".

Desde Palacio Nacional, durante el Informe Técnico Diario, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud resumió la trayectoria del epidemiólogo "a Eric

Feigl-Ding no lo conozco personalmente pero sí a través de amigos o excompañeros del doctorado. Él se graduó de la misma universidad donde yo hice el doctorado, John Hopkins, y luego se fue a estudiar a la Universidad de Harvard. Su campo del conocimiento es la epidemiología nutricional, pienso que es una persona muy destacada en ese campo. A una muy joven edad obtuvo el doctorado tanto en epidemiología como en nutrición".

Posteriormente, el funcionario federal enfatizó que las alertas acerca del coronavirus del científico visitante de Harvard fueron "casi de manera angustiosa. Le valió algunas críticas por parte de algunos colegas en el campo de la epidemiología porque su entrenamiento más riguroso está en la nutrición y de repente saltaba un poco de tema".

Posteriormente López-Gatell explicó el razonamiento de Feigl-Ding "Lo que hace Eric es que presenta una gráfica de un centro de datos de acceso público que se llama Nuestro Mundo en Datos, patrocinado por la Universidad de Oxford, Inglaterra. Uno de los muchos parámetros que se grafican en este visualizador es el porcentaje de positividad. Él hace esta expresiva declaración de que llora por México porque se queda impresionado de que tengamos un porcentaje de positividad de 50%. En realidad es el 43%. Comparado con el porcentaje de positividad de varios otros países es un porcentaje más alto".

Teniendo como referentes a "Estados Unidos en el momento más álgido de la epidemia llegó a tener 22, 23%. Lo mismo Suiza, Italia y otros. Brasil en cambio va subiendo, ya va por arriba del 85%. Más allá de eso, [no se puede] comparar a los países que tienen distintos abordajes de vigilancia epidemiológica" agregó.

El subsecretario remarcó que al aplicar test a personas sintomáticas, como el caso mexicano, se tiene una mayor probabilidad de que sean positivas. A diferencia de cuando se efectúan "pruebas de manera indiscriminada a quien tiene ganas de hacerse una prueba, aunque esté asintomático la probabilidad de que salgan positivos es menor, 30% como lo hemos dicho".

Continuó acerca de la metodología aplicada en México sobre el diagnóstico del SARS-CoV-2:

"Nosotros hacemos pruebas a personas. Casi todos los otros países que están en esta estadística lo que tienen es el número de pruebas realizadas. En México tenemos cuantas de las personas a quienes se les hizo pruebas resultaron positivas. La razón es muy obvia, en México estamos interesados en utilizar eficientemente las pruebas de laboratorio para guiar las acciones de salud pública. En muchos de los otros países por razones distintas se atendió la inquietud personal de hacerse la prueba".

En consecuencia apuntó al "famoso tema de las pruebas y esta urgencia de los grupos de opinión, que ahora vuelven a divulgar este mensaje de un destacado epidemiólogo, nos revela una oportunidad no aprovechada para entender la epidemiología de las enfermedades infecciosas desde una visión técnica".

Sobre la controversia en torno a la cantidad de pruebas realizadas por la administración de Andrés López Obrador, en un foro organizado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el Dr. Jean-Marc Gabastou, asesor regional de emergencias en salud de la OPS/OMS (Organización Mundial de la Salud) declaró la postura oficial "Nuestra organización no está a favor o no recomienda pruebas masivas en un país tan inmenso, complejo y diverso como México; no estamos en una isla del caribe en el cual eventualmente podemos tener acceso a toda la población, pero sí estamos totalmente conforme(sic) con las iniciativas adhoc en estos lugares de riesgo, como la Ciudad de México lo está planteando". En el evento en línea también participó el doctor José Luis Alomía Zegarra en representación del Gobierno mexicano.

El funcionario de salud reiteró que derivado de la preocupación de algunas personas y organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) por la cantidad de test realizados "seguimos esperando que tengan un argumento técnico sobre cuál es us propósito".

Finalmente, les extendió una invitación y a otros interesados al Informe Técnico Diario, "este es un foro abierto, ojala tengan tiempo o tengan un poquito de interés en la pandemia y de Covid. Le echen un ojito a la información pública, está en las bases de datos desde el 24 de abril, son datos abiertos; nunca se había visto que en México hubiera datos abiertos".

