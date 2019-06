México cedió política migratoria: Derbez

Ciudad de México.- El ex Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, aseveró que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador cedió la política migratoria a Estados Unidos.

El Rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) indicó que en los últimos 20 días, tras el acuerdo logrado con Estados Unidos para reducir la migración, México destruyó los principios de la política exterior que históricamente ha tenido con los centroamericanos.

"El Gobierno de México no debería haber cedido su política migratoria al grado que lo ha hecho", manifestó.

"El Gobierno de México debió de haber buscado otra solución, todavía se puede buscar otra solución. La que estamos viendo está causando realmente que todos los principios de política exterior hacia los centroamericanos estén hechos añicos, los hemos destruido completamente".

Derbez expuso que la Administración de López Obrador ha hecho un trabajo satisfactorio para los estadounidenses, luego de que el Presidente Donald Trump amenazara a México con imponer aranceles a todas las importaciones mexicanas sino se hacía algo para reducir el flujo migratorio que entra a Estados Unidos.

"El Gobierno de Estados Unidos ha descubierto cuál es el punto débil de la Administración de Andrés Manuel López Obrador por esta reacción que ha tenido a una amenaza de poner aranceles", dijo.

"Hay un verdadero riesgo de que ahora el Gobierno de Estados Unidos como segundo paso use a los mexicanos en Estados Unidos en situación indocumentada porque para ellos ahora se está convirtiendo en una piedra que el presidente Trump sabe usar muy bien en su relación política interna".