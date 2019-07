México, ejemplo mundial: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México es un ejemplo mundial por la transformación y el grado de conciencia de los habitantes.



"Nuestro País es ejemplo mundial por el nivel, el grado de conciencia de nuestro pueblo, ahorita México tiene fama en el mundo por lo que logramos, por lo que se está llevando a cabo, esta transformación, esta revolución pacífica", aseguró.



"Antes se ponía de ejemplo un movimiento en otras partes, en cualquier país del mundo, no, ahora el ejemplo es México".



Durante su visita a la comunidad de Tamazunchale, el Mandatario aseveró que el pueblo mexicano es muy conciente y está informado, cosa que no sucede en otras partes del mundo.



"Ahora el pueblo está muy avizpado, es un pueblo muy conciente, lo que está sucediendo en el País, la gente está muy informada, muy orientada, esto no sucede en otras partes del mundo", agregó.



En este acto, como en el anterior, hubo una fuerte vigilancia de militares.



Refuerzan seguridad



Ante los niveles de violencia que registran algunos municipios de la huasteca potosina, la seguridad en los alrededores donde el Presidente realizó mítines se reforzó.



Decenas de camiones y camionetas con militares y policía metropolina de San Luis, con armas largas, circularon por las calles de Axtla y Tamazunchale.



En su discurso, el Presiente reconoció los problemas de inseguridad en la región, pero insistió en que la violencia disminuirá con los programas sociales, especialmente dedicados a los jóvenes.



El Mandatario dormirá en Huejutla, Hidalgo, también considerada como una región con niveles altos de delincuencia.





Fuente: www.elsiglodetorreon.com.mx