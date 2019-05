México, el segundo país de Latinoamérica con más museos

Ciudad de México.- Con mil 789 museos en su territorio, México es el segundo país de la región con más recintos de este tipo, sólo después de Brasil (dos mil 447), de acuerdo al último informe del Instituto Latinoamericano de Museos y Parques (ILAM), con sede en San José, Costa Rica. La UNAM contribuye a esta cifra, con 27 museos universitarios a su cargo.

Estos espacios preservan y comunican el patrimonio natural y cultural de las naciones, así como su presente y futuro, material e inmaterial, afirmó Luisa Fernanda Rico Mansrad, jefa del Departamento de Estudios Museológicos (DEM) en Universum, Museo de las Ciencias.

En el marco del Día Internacional de los Museos, que se festeja este 18 de mayo, afirmó que la relevancia de esta conmemoración radica en tomar conciencia de la presencia e importancia de estos recintos. Sin embargo, reconoció, en México el concepto de ‘museo’ no está bien clasificado.

La Ley general de monumentos no define un espacio museístico que englobe a todos, por eso existen los de arqueología, eclesiásticos, universitarios, de arte, cada uno con formatos independientes”.

Este año, con el lema: “Los museos como ejes culturales: el futuro de las tradiciones”, la celebración se centrará en los nuevos papeles que desempeñan como actores en sus comunidades.

A través del DEM y del Seminario Universitario de Museos y Espacios Museográficos (SUMyEM), Rico Mansrad y su equipo buscan definir una concepción que permita trabajar en conjunto e incluya a los jardines botánicos, vestíbulos, galerías abiertas y acuarios, que también exhiben, catalogan y preservan colecciones nacionales.

Para escribir la historia de la museología mexicana es indispensable documentar todo lo que se realiza en estos recintos para analizar, mejorar y comparar”, remarcó.





Museos universitarios

A 1964 se le conoce como el año de oro de los museos nacionales, pues fueron inaugurados cinco grandes espacios: Nacional de Antropología, de Historia Natural, Nacional del Virreinato, de Arte Moderno y de la Ciudad de México.

De los mil 789 que hay en el país, 130 son universitarios, y 27 están a cargo de la UNAM; entre ellos, el Museo de Geología, uno de los más antiguos de México.

Nació de la investigación para la docencia y para su difusión se construyó el edificio que lo alberga, en la colonia Santa María la Ribera. “Inicialmente dependía sólo del Instituto de Geología, pero en 1929 pasó a formar parte del patrimonio de la Universidad, al igual que el Museo del Chopo, antes de Historia Natural”, recordó.

En 1960 se inauguró el Museo Universitario de Ciencias y Arte (MUCA), con la idea de que sus exposiciones y colecciones no fueran permanentes para brindarle cierto dinamismo.

También cuenta con la Academia de San Carlos, Universum, Antiguo Colegio de San Ildefonso, la Casa del Lago, Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Museo Universitario del Chopo, Museo Universitario de Arte Contemporáneo, Museo de las Constituciones y Museo de la Luz, entre otros.

En la UNAM, el patrimonio museístico va más allá de la misma Universidad, pues su representación es nacional y de la humanidad.

Por ser centros culturales y el futuro de la tradición, el objetivo de los museos universitarios es cuidar, preservar y visibilizar sus colecciones. Además, al contar con el respaldo de estas instituciones son los más ordenados en cuanto a la reunión, catalogación, investigación y enseñanza de las colecciones, dijo.





Los Museos, atractivo turístico

El Consejo Internacional de Museos (ICOM) asegura que éstos se reinventan continuamente, buscan ser más interactivos, orientados a la comunidad, flexibles, adaptables y móviles. Se han convertido en ejes culturales que funcionan como plataformas donde la creatividad se combina con el conocimiento, y los visitantes pueden crear, compartir e interactuar.

Rico Mansrad coincidió en este cambio: la mercadotecnia cultural ha transformado su concepto tradicional para convertirlos en un atractivo turístico; entonces, “si no conociste un museo emblemático, como el Nacional de Antropología, por ejemplo, y no te fotografiaste con el Calendario Azteca, no visitaste México”.

Su función ya no es sólo educativa, ahora cada país tiene dos o tres famosos donde resaltan íconos, ofrecen recorridos, visitas nocturnas y la foto del recuerdo, para satisfacer las necesidades de cualquier público, concluyó el miembro de la Sociedad Mexicana de Investigadores en Turismo.