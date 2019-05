México firma acuerdo con ONU para compra de medicamentos

Ciudad de México.- El gobierno de México ya firmó un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que “nos ayude, nos acompañe con la compra de medicamentos”, ante las prácticas monopólicas que ocurrieron en el pasado y que significaron corrupción, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia de prensa matutina, recordó que sólo el año pasado, tres empresas le vendieron medicinas por 36 mil millones de pesos a los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y una de ella con casi 20 mil millones de pesos.

Había influyentismo y probable violación a la Constitución, especialmente al artículo 28, en lo referente a prácticas monopólicas, en particular en la compra de medicamentos, que no es un problema fácil de resolver que incluso no pudo superar en su momento el presidente (Barack) Obama, por los intereses creados.

El de las medicinas es un tema, pero hay otros y en todos vamos terminar con la corrupción en todos los niveles", agregó.