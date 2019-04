México no intervendrá en alzamiento militar en Venezuela

Ciudad de México.- Frente al alzamiento militar convocado por Juan Guaidó en Venezuela, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que la postura de nuestro país será la misma respecto a los conflictos internos que se registran en otras naciones del mundo.

Poco antes de concluir la conferencia de prensa de este martes, el jefe del Ejecutivo federal fue cuestionado acerca de los acontecimientos sucedidos en Venezuela en las primeras horas de este día.

De manera reiterada, dijo, que México no intervendrá y se pronunció por una solución pacífica del conflicto que demanda el retiro Nicolás Maduro al frente de la presidencia en ese país.

"Apego a nuestra constitución, no intervención y autodeterminación de los pueblos y solución pacífica en los conflictos, no intervenir en estos casos, es muy clara nuestra postura, deseamos que haya diálogo, que se respeten los derechos humanos, que no se apueste a la violencia en todos los países del mundo, pero no intervenimos porque el respeto al derecho ajeno es la paz", manifestó.

Posterior a externar su posicionamiento, el presidente de México abandonó el salón tesorería de palacio nacional para desayunar en el marco del Día del Niño y la Niña con poco más de 30 estudiantes de todo el país, que fueron invitados para estar presentes en la rueda de prensa y convivir con López Obrador debido a sus altas calificaciones.