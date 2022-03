México será autosuficiente en combustibles en 2023: López Obrador

Ciudad de México.- México alcanzará la autosuficiencia en el abasto de combustibles el próximo año, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, y llamó, además, a erradicar la corrupción en las paraestatales Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

Al conmemorar en Minatitlán, Veracruz, el 84 aniversario de la Expropiación Petrolera, el titular del Ejecutivo destacó que, pese a la inestabilidad mundial en el mercado de los energéticos, en México la población no lo ha resentido en su bolsillo.

Recalcó que la política de su administración es cada vez vender menos petróleo al extranjero, refinar el crudo en México y garantizar el abasto interno.

"El año próximo seremos autosuficientes en gasolinas y turbosinas" (...) "A pesar de la pandemia, de la crisis económica que provocó, de la guerra de Rusia y Ucrania que ha implicado inestabilidad en el mercado de los energéticos y aumentos de los precios del petróleo y del gas nosotros seguimos adelante, en México no han subido las tarifas eléctricas ni los precios de las gasolinas, el Diesel, el gas y ello nos ayuda a frenar la inflación, a fortalecer la economía popular y a garantizar el bienestar de los mexicanos, sobre todo de los más necesitados, de los más pobres del país", explicó el presidente.

Ante el gabinete del sector energético, el presidente señaló que una de las estrategias para eficientar a Pemex y a la CFE, debe ser eliminar la corrupción de ambas en beneficio del pueblo de México.

"No permitamos nunca más la corrupción en Pemex, limpiamos por completo, terminemos de limpiar la corrupción en Pemex, lo mismo en la Comisión Federal de Electricidad. No le demos ningún pretexto a los conservadores, que no tengan ninguna excusa, porque estas empresas del pueblo deben ser ejemplo de administración honesta de los bienes del pueblo, de los bienes de la Nación", sentenció.

De acuerdo con el director de Pemex, Octavio Romero, la producción de crudo es de 1.8 millones de barriles diarios, se ha eficientado el manejo de los campos y pozos petroleros, se calcula que a fin de año se tendrán ahorros acumulados por 80 mil millones de pesos, y gracias a la modernización de refinerías y de la adquisición de la de Deer Park el próximo año se logrará la autosuficiencia en el consumo combustibles.