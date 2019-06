México sí está pagando el muro: Zepeda

Ciudad de México.- Ante funcionarios que negociaron con Estados Unidos, el senador Damián Zepeda aseguró que México sí está pagando el muro que presumió el Presidente Donald Trump.

"El muro que tanto presumió Trump sí lo está pagando México y lamentablemente es un muro humano, conformado por los elementos de la Guardia Nacional", les dijo el panista al Canciller Marcelo Ebrard y a la Secretaria de Economía, Graciela Márquez.

"Por más que digan aquí que se tomaron decisiones propias, a nadie le vamos a ver la cara, nos impusieron estas decisiones desde Estados Unidos".

Zepeda demandó claridad sobre qué otros acuerdos hay.

"Preguntamos exactamente qué se acordó con Estados Unidos, cualquier otra cuerdo, firmado o no a nombre del Estado mexicano", dijo.

Reiteró que no hay nada que celebrar en la negociación.

"Se trató de una imposición y si no se cumplen, en México habrá serias consecuencias. Continuamos con el ultimátum y la aceptación a futuro de ser Tercer País Seguro".

Legisladores de Oposición cuestionaron al Secretario de Relaciones Exteriores las consecuencias de no detener flujo migratorio.

El senador Miguel Ángel Mancera pidió que nunca se negocie nada fuera de la ley y nada por debajo de la dignidad nacional.

Preguntó qué va a suceder con México en materia migratoria transcurrido los 45 días de plazo para dar resultados.

"¿Qué consecuencias habrá si no hay mejora favorable en términos del acuerdo? ¿Con qué método se va a decidir si hemos avanzado no?, dijo el perredista.

La senadora de Partido Encuentro Social, Sasil de León, cuestionó a Ebrard qué va a ser de México si Estados Unidos no respeta el acuerdo y qué medidas va a instrumentar de manera preventiva ante la incertidumbre que hay para todos.

"¿Cómo podría garantizar que lo que se acordó con Estados Unidos se va a cumplir a cabalidad y no poner a tuitazos a México en vulnerabilidad?", dijo.

La senadora Beatriz Paredes, del PRI, condenó que el Gobierno de México haya reaccionado ante un tuitazo del Presidente de Estados Unidos con la amenaza de los aranceles.

"Es grave que se permita que ese sea el tono de la característica de nuestras relaciones".

Asimismo, pidió la incorporación a la brevedad de un grupo plural de senadores en las negociaciones que haya con Estados Unidos.