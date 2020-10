México tendría que apostarle a victoria de Biden: analistas

Excelsior

Ciudad de México.- A menos de 20 días de la elección presidencial en Estados Unidos y como se han presentado las campañas, México tendría que apostarle a la victoria de Joe Biden, porque es lo que conviene para mejorar la relación bilateral, consideraron analistas internacionales, entre ellos el exembajador Arturo Saruckhan.

No hay, hoy por hoy, político en Estados Unidos en activo que conozca la relación con México como la conoce Joe Biden. Joe Biden ha estado presente en todos los momentos determinantes de esta transformación radical que ha ocurrido en la relación entre México y Estados Unidos desde la época del TLC.

"Estuvo en el debate y votó a favor de la aprobación del TLC en el 93, apoyó el rescate financiero a México en el 94, aquella profundísima crisis que nos pegó y que casi, le pega al sistema financiero internacional; fue clave en eliminar el onerosísimo proceso de certificación en materia de drogas unilateral con el que el congreso estadounidense año con año juzgaba a México”, aseguró.

Fue clave, agregó, en diseñar el nuevo andamiaje de cooperación en materia de inteligencia luego de los atentados de 2001, así como el trabajo migratorio para atender al grupo numeroso de jóvenes centroamericanos no acompañados.

"El cambio en la retórica, en la narrativa, en la manera de abordar la relación con México por parte de Biden es como día y noche comparado con el actual presidente estadounidense que ha usado a México como piñata electoral y precisamente este principio de que para la relación avance los dos países tenemos que poner de nuestra parte, ha sido aventada por la ventana”, dijo.

Quien fuera embajador mexicano entre 2007 y 2013 previno qué, si Biden gana, el Gobierno de México tendría que trabajar rápido con su equipo de transición para abrir un canal de comunicación.

En el caso del Congreso, si los demócratas ganan ambas cámaras podría haber un cobro de facturas a México por el tema laboral en el TMEC, reconoció.

En esto coincide Ana Paula Ordorica, Biden buscará una mayor protección de los empleos en su país y en el caso de la candidata a la vicepresidencia Kamala Harris su postura frente al tratado comercial de votar en contra se enmarcó en una estrategia electoral que no necesariamente era porque no le pareciera el TMEC en su conjunto.

"Le conviene a México Biden porque sería una relación mucho más institucional, una relación en donde teníamos los canales tradicionales para llevar a mejor puerto los temas tan complejos de la relación bilateral y no tendríamos al yerno del presidente manejando la relación con quien se lleve bien en México.

"Pero, al presidente López Obrador, me parece, que le conviene que se reelija Donald Trump porque Trump seguiría en la política de a mí, los derechos humanos, la seguridad y la corrupción no me importan, Biden y su gobierno si que lo harían”, sostuvo.

Por otro lado, Andrés Martínez, académico de la Universidad de Arizona, pronosticó que conforme se acerque la fecha del 3 de noviembre, los republicanos que apoyaron a Trump en su reelección se irán desmarcando.

"Y yo quiero pensar que el momento en que es claro que el haya perdido la elección ese es el momento en que haya esa ruptura y gente como Mitch McConell y otros líderes republicanos ya no van a querer seguir con este pacto de suicidio y mostrarle esa lealtad a Trump”, opinó.

Apuntó que lo conveniente es que el candidato demócrata gane por un amplio margen para que no exista motivo de descalificación del proceso por parte de Trump.

En tanto, Rafael Fernández de Castro del Centro de Estudios México-estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, recordó que esta será la primera ocasión en que la comunidad latina, como minoría, tendrá el mayor número de electores concentrados particularmente en California y Texas con un 30 por ciento en cada uno de ellos, aunque no serán la diferencia.

"Pero en todo caso hay dos estados columpio en donde van ser clave, en la Florida son el 20 por ciento de los electores, en Arizona son el 23 por ciento y claro en Arizona están cargados por Biden como el 65 por ciento, sin embargo, a estas alturas del partido Hillary Clinton tenía mejores números con los latinos en Arizona y acabó perdiendo Arizona, solo lo dejo como ejemplo”

"No creo que vaya a despertar el gigante dormido que son los latinos, no creo que vayan a ser la diferencia, pero podrían ser la diferencia en estos dos estados columpios”, sostuvo.