México ya tiene fama distinta: AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López aseguró que gracias al Gobierno, México ya tiene una fama distinta.

López Obrador resaltó que se haya recobrado la tradición de la política exterior de dar asilo a quienes huyen de las dictaduras, como Evo Morales, boliviano qué pasó 14 años en el Gobierno de su país y fue acusado de fraude electoral.

"Siempre nuestro país ha sido querido, en todas partes, sobre todo el pueblo de México, siempre ha sido estimado en todas las naciones, y ahora más", dijo.

"Acaba de salir una encuesta, que se hace toda América latina, y ya México tiene una fama distinta, ya se habla de que en México se está combatiendo la corrupción".

"También ya se está recobrando la tradición de política exterior que se tuvo durante mucho tiempo, cuando en México se protegía a los perseguidos de otros países, a los que salieron huyendo de las dictaduras, por eso recientemente tomamos la decisión de darle asilo al Presidente de Bolivia", añadió.

El mandatario visitó la comunidad nahua de Canoa, Junta Auxiliar de la capital de Puebla, donde en 1968 fueron linchadas cinco personas porque fueron acusadas de ser comunistas.

El Presidente estuvo acompañado por el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, y por el Gobernador de Puebla, MIguel Barbosa.

Regino rechazó las acusaciones de racista contra López Obrador debido a su apoyo especial a las personas indígenas, mientras que Barbosa dijo que él también tiene origen indígena.

"El Gobierno que encabeza el licenciado Andrés López Obrador abraza con humildad, pero con convicción y compromiso de poner por delante los anhelos, los intereses de los más pobres, de los más humildes, de los más excluidos, de nuestros pueblos y de nuestras comunidades indígenas", dijo Regino.

"A mí me enorgullece mi origen indígena; soy arrogante, como todos los indígenas; soy necio, como todos los indígenas, y créanme que no me tiemblan las piernas, además de que tengo una pierna de titanio, pero estoy hasta el 100 de comprometido con los indígenas de Puebla", dijo Barbosa ante la risa de los pobladores.

El Presidente López Obrador informó también sobre una inversión de 230 millones del Gobierno federal y 230 millones de pesos por autoridades estatales para entregar fertilizantes orgánicos en Puebla y Tlaxcala.