Mi gusto es estar en Badiraguato: AMLO

Badiraguato, Sinaloa .- En su sexta visita a la tierra de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que decidió estar de nuevo en ese lugar nomás por puro gusto.

El Mandatario se apersonó en el segundo municipio más grande de Sinaloa para inaugurar el tramo Badiraguato-Los Frailes, de una carretera de iniciada en 1967 y que aún está sin terminar.

Acompañado del Gobernado Rubén Rocha, que también es originario de esa tierra, el Jefe del Ejecutivo encabezó un acto oficial, pero con sabor a mitin.

Casi al cumplirse dos meses de la extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos, el tabasqueño fue recibido con porras y aplausos.

Hasta Las Mañanitas le cantaron.

Frente a sus simpatizantes leyó la lista de programas, pensiones y apoyos que su Gobierno ha entregado en la localidad que vio nacer a Ernesto Fonseca "Don Neto", Arturo Beltrán Leyva y Rafael Caro Quintero.

En su discurso, advirtió que quienes lo juzgan por visitar Badiraguato son los mismos que estigmatizan a los habitantes de la región, como si todos fueran gente mala.

"Voy a regresar, hay algunos que no les gusta que venga a Badiraguato, pero a mí me gusta, fíjense, ahora si que ¡mi gusto es! "¿Y saben por qué me gusta? Porque no estoy de acuerdo con los estigmas, no estoy de acuerdo con que tachen a la gente de mala, cuando toda la gente, todo el pueblo es bueno. No nacemos malos, todos nacemos buenos, son las circunstancias, las que llevan, a algunos, a tomar el camino de las conductas antisociales. Pero yo creo mucho en los seres humanos, creo mucho en la bondad de nuestro pueblo, por eso voy a seguir viniendo", sentenció.

López Obrador dijo sentirse orgulloso de ser mexicano, de estar en Sinaloa y de estar en Badiraguato.

Desde antes de llegar al Municipio, en su mañanera, el Presidente reconoció que las obras de infraestructura que realiza en la región, pretenden garantizar la conectividad de toda la sierra de Sinaloa.

"Es una carretera muy importante que beneficia a muchos pueblos, comunidades, rancherías, ejidos, municipios", manifestó.

"Me da gusto estar aquí para decirles que vamos a continuar ayudando, porque esa es la función de cualquier Gobierno, garantizar la felicidad del pueblo".

El político tabasqueño recordó a los presentes que en menos de un año dejará el cargo, pero lo hará confiado en que quien lo suceda "bateará" mejor que él.

"No se preocupen, porque viene el relevo generacional. Yo estoy bateando arriba de 300, pero el relevo generacional batea 400 y batea curvas, sliders y rectas y entonces no hay que preocuparse", expresó.

"Pero además ya dejamos esto blindado porque está en la Constitución, ya quedó escrito en la Constitución, esté quien esté tienen que cumplir".