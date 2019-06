'Mi mejor proyecto es Kevin, mi hijo': Roberto, papá soltero

Ciudad de México.- Hace siete años, por decisión propia, Roberto Suárez se convirtió en un papá soltero.

Cuando su hijo Kevin tenía dos años, se separó de su esposa y se quedó a cargo de su educación y todos sus cuidados.

En entrevista para Excélsior, el joven empresario señaló que “el mejor proyecto de su vida es su hijo Kevin” porque le ha brindado la oportunidad de consolidarse como padre y madre.

“Finalmente no hay nada más maravilloso que ser padre. Es un orgullo tener a un hijo, siendo papá y mamá al mismo tiempo, es en verdad muy padre, porque lo disfruto mucho”

“Estoy consciente que no podemos suplir el papel de una madre.

Pero en nuestro rol de padres, sí podemos complementar la educación y la disciplina con mucho amor. Como se dice coloquialmente, podemos ser como el piloncillo, duro, pero dulce.

“Tenemos que ser estrictos pero tratar a nuestros hijos con mucho cariño y ser muy tiernos para que siempre se sientan queridos, como es el caso de mi hijo Kevin”, indicó.

Al vencer- solo y exitosamente- los retos diarios de la crianza, Roberto enfatizó que la comunicación con su hijo es la base de su fortaleza emocional durante la convivencia diaria.

“Entre semana nos levantamos a las seis y media de la mañana. Mientras él se viste, con la ropa que preparamos desde la noche anterior, yo le preparo el desayuno y su lunch. Lo llevo a la escuela y todas las veces que me es posible comemos juntos.

“Por la tarde revisamos tareas, pero siempre, siempre, uno o dos días a la semana, dedico un tiempo exclusivo para llevarlo a jugar al parque, jugamos a las canicas, con sus coches, en el columpio y hasta nos ponemos a hacer videos juntos. Y platicamos de todo”, relató.

Así, ante la ausencia materna, Roberto recordó una de tantas veces en que Kevin preguntó por su mamá.

“Me dijo: papá, por qué no estamos con mamá. Y pensé que lo mejor era decirle la verdad y le expliqué que así como hay compañeritos en su escuela con quienes de pronto tienes alguna fricción y no te llevas también los adultos nos distanciamos. Pero le dije que su mamá y yo estamos bien, que siempre será su mamá y que cuando quiera puede verla.

“El lo entendió muy bien y hoy a sus nueve años, sabe que estamos y vivimos juntos, pero el día que Kevin lo desee puede estar con su mamá”, indicó.

Como papá soltero, Roberto Suárez, sostuvo que las complicaciones naturales y diarias de la paternidad, terminan cuando llega el reconocimiento de su hijo Kevin, quien dijo, seguirá siendo su prioridad porque actualmente en sus planes no está volver a comprometerse.

“Lo más maravilloso del mundo es cuando escucho a Kevin decirme: ¡papi te quiero¡, cuando me abraza o me da un beso o cuando a veces se sale de su recámara y se queda en mi cama, esto no lo cambio por nada. Soy muy feliz, somos muy felices.

“Se que tenemos el apoyo de toda mi familia y para mí es muy importante que Kevin se sienta muy querido, por eso a diario le digo te quiero mucho, te amo y además se lo demuestro.

“Por eso en este Día del Padre, mi mejor regalo es tener a Kevin, mi mejor regalo es tener la oportunidad de ser su papá y mamá”, señaló Roberto Suárez, un papá soltero.