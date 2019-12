Mi postura, a favor de la ley: FCH

Ciudad de México.- Luego de la detención de Genaro García Luna en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, el ex Presidente Felipe Calderón afirmó que su postura siempre estará a favor de la ley.

"Estoy conociendo por redes sociales la versión del presunto arresto de Genaro García Luna. Desconozco detalles y estoy pendiente de la información que confirme el hecho, como de los cargos que, en su caso, se le imputen. Mi postura será siempre en favor de la justicia y la ley", escribió en su cuenta de Twitter.

Este martes, el Gobierno de Estados Unidos acusó y detuvo en Texas a Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Calderón, por presuntamente servir al Cártel de Sinaloa y recibir sobornos millonarios en el periodo de 2006 a 2012.

Por otro lado, Ricardo Peralta -subsecretario de Gobierno de la Segob- ironizó con respecto a este episodio al decir "¡Qué novedad!", y comentó que la detención de García Luna le recordó al "Negro" Durazo pues desafortunadamente en temas de seguridad y justicia hay funcionarios que se coluden con delincuentes.

-¿Qué opinión le merece que un ex Secretario de Seguridad sea detenido aparentemente por sobornos de un cártel?, se le preguntó a Peralta.

"Pues yo te diría ¡qué novedad! ¿No recuerdan ustedes a Arturo Durazo Moreno?, uno de los íconos de la corrupción de los años 80, entonces no es ninguna novedad", expresó en la sede de la dependencia.

"La novedad sería que pasáramos varios sexenios sin ningún funcionario dedicado a la seguridad pública o la procuración de justicia como académico, o escribiendo libros, o tomado en cuenta en una nueva administración".

Cuestionado sobre si, a su consideración, hay motivos para procesar a García Luna, el subsecretario se limitó a decir que eso habría que preguntárselo a las autoridades estadounidenses.

"Porque la información que se tiene es acerca de las autoridades estadounidenses, habrá que seguir esperando qué más información sigue fluyendo. (Tengo la información) que ustedes tienen, que está en los medios, solamente periodística", comentó.

El Departamento de Justicia estadounidense presentó el pasado 4 de diciembre cuatro cargos de narcotráfico y conspiración contra García Luna ante la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

El mismo 4 de diciembre, el juez Ramón E. Reyes de Dallas, Texas, ordenó la aprehensión de García Luna, quien fue detenido ayer en un suburbio de esa ciudad.