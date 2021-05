'Mi vida está amenazada; hay que replantear campaña'

Cd. de México (09 mayo 2021).- A casi 24 horas del ataque en el que resultaron heridos dos de sus colaboradores, el priista Guillermo Valencia dijo a REFORMA que su campaña a la Alcaldía de Morelia debe modificarse, pues de ello depende su vida.

Valencia Reyes narró que la Secretaría de Seguridad Pública estatal le confirmó que fueron al menos tres sujetos a bordo de una camioneta Nissan Xtrail, color gris, quienes descargaron armas cortas y largas en contra de uno de sus vehículos, sin saber que él no estaba al interior.

"Sabían perfectamente de dónde iba a llegar, porque agarraron otra ruta para toparnos de frente, en la Colonia Cosmos, muy céntrica, cerca de la Fiscalía y, bueno, tenían estudiados mis movimientos, por fortuna no iba yo en ella, si no por las características de los disparos no habría salvado mi vida, en estos momentos estarían velándome", dijo en entrevista.

Recordó que su asistente personal, que recibió un impacto en la pierna y otro en el pie, ocupó su lugar de copiloto en la camioneta que a diario utiliza para sus giras, las cuales ayer se concentraron en las tenencias de Teremendo de los Reyes y Cuto.

"Mañana me reuniré con mi equipo de trabajo. Tenemos que replantear muchas cosas, no podemos hacer campaña de la misma manera, porque mi vida está amenazada, estaba acostumbrado a estar entre la gente, eventos, a donde quiera que iba, por el respaldo social que tenemos, había una gran cantidad de personas, hay que buscar la manera de replantear la forma de hacer nuestra campaña, pero continuar".

Sobre la otra víctima, un hombre, su herida fue en la pierna, pues al igual que su compañera, lograron agacharse cuando observaron a los delincuentes iniciar los disparos sobre la parte derecha del vehículo.

En la entrevista, a Valencia Reyes, ex candidato de Tepalcatepec de 2012 a 2015, también se le preguntó qué significa para él este ataque que ocurrió aproximadamente a las 21:30 horas del pasado sábado.

"No le puedo dar una interpretación, fue algo que no me explico. Esos tipos saben que yo traigo escoltas, no muchos, pero traigo, todo mundo lo sabe en Morelia, esos tipos iban preparados para agredir a mis escoltas, fueron tipos profesionales que le saben al tema, por fortuna no pasó a mayores, por fortuna los espacios que normalmente ocupo yo, iba una persona mucho más delgada, más baja de estatura, y sólo le dieron dos disparos, pero la camioneta quedó llena de balazos, no es camioneta blindada, porque aparte que no tenemos los recursos, no creímos que hubiese quién desafiara de esa manera al estado de derecho".

-¿Entonces, no cancelará su candidatura por miedo a otra represalia?

"Si yo renuncio a la candidatura es darle gusto a los que pretendían matarme, el miedo no nos puede llevar a darle el gusto a la gente que hace daño, que hace mal, espero que las autoridades hagan su trabajo y den con los responsables, espero que lo hagan, porque no soy yo, el hecho de ser candidato no me hace diferente de un ciudadano, hay ciudadanos que a diario pasan por ésto".

"Cancelé mis actividades porque me interesa la salud de mis colaboradores, mi asistente personal, una mujer de absoluta confianza, tiene dos balazos, me interesa mucho su salud, ayer no me dormí hasta que tuve información que salió del quirófano a las cuatro de la mañana, hace rato pasé a verlos al hospital y es mi prioridad. Me llegó a pasar la mente cuando estuve con mis hijas, que la mayor ya es una niña de 7 años, que me dice cosas, que quiere a su padre. Si hubiese ido en esa camioneta, se habrían quedado huérfanas mis hijas, mi mujer estaría viuda y el escenario estaría totalmente distinto".

-¿Qué opina de la violencia que golpea actualmente Michoacán, comparado con la que vivió usted como Alcalde?

"Aquí en Morelia jamás pensamos que pasaría. Tal vez en la región de Tierra Caliente se puede esperar. Aquí hubo el caso de un diputado en funciones asesinado, pero la verdad que no lo esperaría, no lo esperaba. Fue un desafío, algo muy bien calculado, no quisiera dar más información, porque creo que el que lo debe hacer es la autoridad, pero nosotros tenemos acceso a una investigación que vemos con mucha sorpresa ésto. No podemos descartar ningún móvil, ninguna línea de investigación, veo un Michoacán resignado a vivir así".